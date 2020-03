Koronavírus-járvány

Koronavírus - Franciaországban kétezer fölé emelkedett a halottak száma

Franciaországban 24 óra alatt 319-cel 2314-re emelkedett a koronavírus-fertőzés miatt kórházban elhunyt áldozatok száma - közölte szombaton honlapján a francia kormány. Édouard Philippe miniszterelnök eközben sajtótájékoztatóján úgy vélte, hogy a lakossági karantén következő két hete nehezebb lesz, mint az előző két hét volt, s "a küzdelem csak most kezdődik".



A 37 575 regisztrált beteg közül 17 620-an vannak kórházban, közülük 4273-an intenzív osztályokon, ez 486-tal több, mint péntek este.



"Őszintén és egyértelműen szeretném megmondani: a küzdelem csak most kezdődik, április első két hete nehezebb lesz, mint az elmúlt két hét volt" - fogalmazott a kormányfő.



A miniszterelnök pénteken legalább április 15-ig meghosszabbította a március 17-én életbe léptetett kijárási korlátozásokat, amelyek kedden érnének véget, s jelezte, hogy amennyiben szükséges, további hosszabbítás is várható.



A miniszterelnök jelezte: több mint egymilliárd egészségügyi maszkot rendelt meg Franciaország Kínából és más országokból a következő hetekre, miután heti 40 millióra van szüksége a francia egészségügynek, s a francia ipar jelenleg csak heti 8 millió maszk gyártására képes.



Édouard Philippe megköszönte "a csodálatos, bátor és elkötelezett egészségügyi dolgozók kollektív erőfeszítését, de azok fantasztikus erejét is, akik a második vonalban szavatolják a nemzet életének folytatását". Példaként említette a rendőri erőket, a tűzoltókat és a szupermarketek alkalmazottait.



A kormányfő elmondta: a lakosság kijárási korlátozásaival a kormánystratégia két fő célja az intenzív osztályok kapacitásának további növelése és a járvány terjedése, illetve a súlyos esetek görbéjének lelapítása.



"Senkinek nem hagyom, hogy azt állítsa, késve rendeltük el a lakossági karantént" - hangsúlyozta a miniszterelnök, arra emlékeztetve, hogy több mint száz éve nem volt a jelenlegihez hasonló világjárvány. Emlékeztetett arra, hogy amikor március 17-én a kormányzat elrendelte a kijárási korlátozásokat, kevesebb mint 8 ezer regisztrált fertőzött volt Franciaországban, és kevesebb mint kétszáz beteg a kórházakban.



A politikai ellenzék és az orvostársadalom részéről érkező bírálatokra válaszul Édouard Philippe kijelentette: "ha eljön a pillanat, együtt fogjuk a krízis tanulságait levonni. Nem hárítom el a felelősséget. Egyesek azt hiszik, hogy tudják mit kellett volna tenni, és nem haboznak utólagos kritikát megfogalmazni. Meghagyom nekik ezt a luxust" - mondta a miniszterelnök.