Minden bizonnyal egy tiroli kocsma pultosa fertőzte meg fél Európát

A jelenlegi adatok szerint egy osztrák síterep kocsmája a koronavírus egyik első európai gócpontja, a fertőzést innen vitték szét Németországtól kezdve, Dánián át, egészen Izlandig. A Kitzloch nevű kocsma tulajdonosa, Bernhard Zangerl egy német lapnak elmondta: alkalmazottját is megfertőzte valaki, így elég merész azt állítani, hogy az ő kocsmája tehet bármiről is. Pedig nagyon úgy tűnik...



Az izlandi kormány már március 4-én hivatalosan is jelezte, hogy a koronavírussal fertőzött állampolgárainak nagy része Ischglben járt, ennek ellenére az osztrák hatóságok nem zárták be az üdülőhelyet és tovább folyt a buli minden éjjel. Pedig Thorolfur Gudnason, Izland járványügyi vezetője a hivatalos európai Korai Figyelmeztető és Gyorsreagáló Rendszeren (Early Warning and Response System, EWRS) tette a bejelentést, az Európán belüli járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatot direkt ezeknek a betegségeknek a megelőzésére és ellenőrzésére hozták létre. Reykjavik már másnap felvette Ischglet a Covid-19 járvány kockázati zónáinak listájába, Kína, Dél-Korea, Olaszország és Irán mellé. Ám ezt sem vette senki túl komolyan.

Jan Pravsgaard Christensen, a koppenhágai egyetem immunológiai professzora szerint Izland többszöri jelzése sem kongatta meg a vészharangokat. Pedig a tiroli sícentrumok bizony olyan helyek, ahol az emberek tartósan közvetlen kapcsolatban vannak egymással, erre való tekintettel nagyon gyorsan karantén alá kellett volna vonniuk a térséget az osztrák hatóságoknak. Ehhez képest igencsak alábecsülték a kockázatot - mondta a CNN-nek. Sőt, Franz Katzgraber, a tiroli egészségirányítás egyik fő tisztviselője azt írta, "orvosi szempontból valószínűtlen, hogy az izlandiak a fertőzést Tirolban kapták el". Szerinte inkább a repülőjárat egyik Olaszországból érkező utasa fertőzhetett meg mindenki mást.



Miután március 7-én az egyik csapos vírustesztje pozitív lett, az egészségügyi hatóságok Tirolban - ahol a síturizmus az egyik legnagyobb gazdasági hajtóerő - még március 8-án kiadtak egy közleményt, miszerint "nincs ok az aggodalomra". Nem csoda, hiszen Ischgl és a környező települések minden télen több százezer vendéget fogadnak, olyan hírességek is megfordultak már ott korábban, mint Paris Hilton, Naomi Campbell vagy Bill Clinton.



A következő napokban azonban dán, norvég, svéd és német betegekről is érkeztek hírek, akik szintén Ischglben síeltek. Végül a kocsmákat március 10-én bezárták, majd március 13-án a fél tiroli tartományt karantén alá helyezték azzal az indokkal, hogy "egyes területei különösen fertőzöttek, ezért nagy a kockázata annak, hogy innen esetlegesen továbbterjed a vírus". De a sífelvonókat továbbra sem érintette a korlátozás.



Miután egyre nagyobb lett a botrány, a tartományi kormány hivatalos közleményben is tagadta, hogy elmulasztott volna bármilyen intézkedést is. Az általuk tett lépésekkel képesek voltak visszatartani a fertőzések láncolatát, erősködött Bernhard Tilg tartományi egészségügyi vezető. Szerinte "a külföldi sajtó úgy tesz, mintha Ischglből származna a koronavírus, de ez nem igaz".

Sörpong és közös síp

Március 7-én - három nappal az izlandi riasztás után - egy 36 éves Kitzloch-pultosnál pozitív eredményt mutatott a vírusteszt. 22 közvetlen kontaktját vonták karantén alá, ebből 15-nél szintén pozitív lett a COVID-19 teszt.



A dán kormány szerint 1400 dán állampolgár közül 298 betegedett meg Tirolban, 61 Olaszországban. Emellett legalább további 4 ország szintén Ischglhez vezeti vissza tömeges fertőzéseit. Németországban 300, Norvégiában pedig a március 20-i állapot szerinti 1742 esetből 862-ben derült ki, hogy Ausztriában fertőződött meg.



Christensen szerint az izlandi fertőzések nagyszámú növekedését ők sem értették, ezért a hatóságok alaposabban utána jártak, mi történik egy ilyen teltházas kocsmában.



A sörpong vagy sörpingpong (Beerpong) egy közkedvelt ivójáték, célja az ellenfél poharaiba juttatni a labdát - ez esetben szájjal. Ha betalált a labda, az ellenfélnek meg kellett innia a sört. Majd a "használt" labdát átadták a következő játékosnak.



Ráadásul, a 36 éves pultos egy sípot használt a nagy tömegben, hogy utat csináljon magának a rendelések asztalhoz juttatására. Mivel sokan viccesnek találták a sípolgatást, egymás szájából vették ki és fújták az eszközt.



Mondani sem kell, hogy ez esetben elég egyetlen ember ahhoz, hogy végigfertőzze az egész kocsmát, akik aztán szépen szétszórják a betegséget Európa szerte.

Mindenesetre az innsbrucki ügyészség indítványára a tiroli rendőrség jelenleg nyomozást folytat fertőző betegséggel való gondatlan veszélyeztetés ügyében. Azt is vizsgálják, hogy a Kitzloch vezetősége megtett-e mindent időben, vagy mulasztásával hozzájárult a járvány elhatalmasodásához.