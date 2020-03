Járvány

Koronavírus - Lothar Matthäus Szijjártó Péter segítségével jutott ki Dubajból

A légi közlekedés felfüggesztése előtti utolsó órákban, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter segítségével jutott ki Dubajból Lothar Matthäus. 2020.03.27 09:55 MTI

A magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya erről a Bild című német lapnak beszélt.



Az 59 éves ex-futballista orosz feleségével együtt nyaralt az Egyesült Arab Emírségekben, ahol a koronavírus-világjárvány miatt az utóbbi napokban egyre több korlátozást vezettek be.



A 150-szeres német válogatott, világ- és Európa-bajnok labdarúgó elmondta, hogy már 16 éve Budapesten lakik, mégis sokáig bizonytalan volt, hogy visszatérhet-e, mert a Magyarországon élő külföldiek esetében nem voltak egyértelműek a járvány miatt elrendelt beutazási korlátozások. A dubaji német nagykövetségtől is próbált tanácsot kérni, de nem ért el senkit.



Végül a magyar diplomácia vezetője segített. "Kaptam egy sms-t Szijjártó Pétertől, aki egy interjúból értesült a gondjaimról. Biztosított arról, hogy beutazhatok" - mondta Lothar Matthäus.



Hangsúlyozta, hogy nem részesült külön elbánásban, azért utazhatott be Magyarországra, mert rendelkezik magyar lakcímkártyával.



A Dubajba közlekedő magyar- és németországi járatokat már leállították, de szerencsére egy régi barátja éppen a városban volt, és indulni készült magángépével. Matthäusékat is magukkal vitték. Szerda este 20.30-kor indultak. Ez volt az utolsó előtti magángép, amely felszállhatott, mielőtt felfüggesztették az utasszállítást az Egyesült Arab Emírségek két nagy nemzetközi repülőterén, Dubajban és Abu-Dzabiban.



"Négy órával később már nem jutottam volna ki az emírségekből" - mondta Lothar Matthäus a Bildnek.



Az utolsó dubaji napokban szinte egymást érték a korlátozások. Szerda délután egy vendéglőben voltak, és a pincér 15 órakor megkérdezte, kíván-e rendelni még egy sört, "ugyanis a kormány döntése értelmében 15.30-tól az egész országban nem lehet szeszesitalt felszolgálni" - mondta Lothar Matthäus, hozzátéve: "szinte óránként hozták a döntéseket és vezették be az új tilalmakat".