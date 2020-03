Járvány

Koronavírus - Telefonon igyekezett enyhíteni a két ország közötti feszültséget a kínai és az amerikai elnök

Telefonon egyeztetett egymással a kínai és az amerikai elnök pénteken a két ország között az új koronavírus-járvány következtében kiéleződött feszültség enyhítése céljából. 2020.03.27 08:43 MTI

A Hszinhua kínai állami hírügynökség tudósítása szerint Hszi Csin-ping kínai elnök a G20-as országok vezetőinek videókonferenciája után beszélt külön Donald Trump amerikai elnökkel. A kínai vezető arról biztosította amerikai kollégáját, hogy Kína továbbra is kész megosztani minden rendelkezésére álló információt és megosztani minden tapasztalatot az amerikai féllel, miközben a kínai tartományok, városok és vállalatok egészségügyi felszerelésekkel látják el az Egyesült Államokat - áll a Hszinhua beszámolójában.



Donald Trump a beszélgetést követően a Twitteren tett közzé egy bejegyzést, miszerint részletekbe menően egyeztetett a "bolygónk jelentős részén pusztító" koronavírusról kínai kollégájával. Az amerikai elnök, aki a közelmúltban rendszeresen kínai vírusként utalt a tavaly év végén Kínában felbukkant kórokozóra, bejegyzésében úgy fogalmazott: Kína nagy nehézségeken esett át, és behatóan megismerte a vírust.



Az amerikai elnök bejegyzésének hangvétele éles kontrasztban áll az elmúlt hetekben az amerikai vezetés részéről elhangzott nyilatkozatokétól, melyek rendre Kína felelősségét hangsúlyozták a világjárvány kialakulásában. Kína az amerikai vádak ellensúlyozására kommunikációjában a felelősség hárítására, valamint a segítségnyújtó szerepének kiemelésére helyezte a hangsúlyt. Kínai diplomaták olyan összeesküvés-elméleteket terjesztettek, miszerint a vírust akár az amerikai hadsereg is behozhatta Kínába, emellett pedig a kínai sajtó nagy hírverést biztosított olyan kínai és külföldi szakértői nyilatkozatoknak, amelyek megkérdőjelezik a vírus kínai eredetét.



A kínai fél élesen bírálta az amerikai vezetést, amikor január 31-én, a Kínában tomboló járvány miatt elsőként tiltotta meg a Kínából érkezők belépését. A kínai külügyminisztérium azonban csütörtökön bejelentette: szombattól ideiglenesen megtiltja a külföldiek belépését, miután növekedett a külföldről bevitt koronavírus-fertőzések száma. A minisztérium közleményében úgy fogalmazott: "más országok gyakorlatát követve" alkalmazzák ezt az intézkedést. Arra azonban nem tértek ki, hogy a Kínába bevitt fertőzéses esetek zömét a külföldről hazatérő kínai állampolgárok teszik ki. A Beijing News helyi lap tudósítása szerint március 18. éjfélig a 189 külföldről beérkezett fertőzött közül mindössze 7 utas lépett be Kínába külföldi útlevéllel.



Hszi a csütörtöki G20-as videókonferencián nemzetközi összefogásra szólított fel a vírus megfékezésére, és megismételte a kínai vezetés által rendszeresen hangoztatott üzenetet: "a vírus nem ismer határokat, a járvány a közös ellenségünk". A kínai elnök továbbá a gazdaság stabilizálására tett igyekezet fontosságát hangsúlyozta.