Járvány

Koronavírus - Félmillió fölé emelkedett a fertőzöttek száma világszerte

Elérte az 532 692-t az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma péntek reggelre. 24 075-en vesztették életüket a Covid-19-ben és 122 672-en gyógyultak meg - tájékoztatott honlapján a Johns Hopkins Egyetem.



A baltimore-i oktatási intézmény összesítése szerint a vírusfertőzést 176 országban és területen mutatták ki.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek egymástól.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol a járvány tavaly év végén elkezdődött, 81 782 esetet tartottak nyilván, 3291-en haltak meg és 74 181-en gyógyultak meg. Csütörtök reggel óta haláleset nem történt. Péntekre virradóan a kínai hatóságok 55 új fertőzöttet regisztráltak, közülük 54-en külföldről érkeztek. Peking csütörtökön bejelentette, átmenetileg lezárja határait a külföldről érkezők előtt. A rendelkezés nem vonatkozik a diplomáciai testületekre, más, "szükséges gazdasági, kereskedelmi, tudományos vagy technológiai tevékenység céljából" Kínába utazni kívánó külföldiek vízumot kérhetnek - áll a kínai külügyi tárca közleményében.



Olaszországban péntek reggel 80 589 regisztrált fertőzöttet jelentettek, 8215 halottal és 10 361 gyógyulással. Szakértők nem zárták ki, hogy elérkezett a "tetőzés", amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezekben a napokban várt. A WHO főigazgató-helyettese Ranieri Guerra hangsúlyozta, a számok alakulásától függetlenül, az olaszoknak továbbra is szigorúan be kell tartani az óvintézkedéseket.



Az Egyesült Államokban 85 991 fertőzöttet, 1296 halottat és 753 gyógyult beteget tartanak nyilván. Ugyanakkor a héten egy televíziós beszélgetésben Donald Trump elnök a szigorítások enyhítését, valamint a munkába visszatérést szorgalmazta, és közölte: tervei szerint az Egyesült Államokban már április közepén ismét a régi kerékvágásban zajlik majd az élet.



Spanyolországban 57 786-ra emelkedett a fertőzöttek száma, a járványban eddig 4365-en vesztették életüket. Az egészségügyi és szociális intézményekben továbbra is gondot jelent a védőfelszerelések nagy mennyiségű utánpótlása, Madrid ezért a NATO segítségét kérte.



Németországban 43 938 fertőzött mellett 267 a halálos áldozatok száma, és 5673 a gyógyultaké.



Franciaországban 29 566 a fertőzöttek száma, 1 698-an vesztették életüket és 4955-en távozhattak egészségesen a kórházból. A kedd reggel életbe léptetett egészségügyi szükségállapot két hónapig lesz érvényben.



Az Egyesült Királyságban 580-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a regisztrált fertőzötteké pedig 11 812-re. A betegségből eddig 150-en gyógyultak fel.



Iránban a fertőzöttek száma elérte a 29 406-ot, a halottak száma pedig 2234. Kianus Dzsahánpúr iráni egészségügyi minisztériumi szóvivő szerdán arra figyelmeztetett, a tesztelések felgyorsításával a regisztrált fertőzöttek száma tovább nő majd.

Az AFP francia hírügynökség számítása szerint már több mint 3 milliárd embert szólítottak fel otthonmaradásra a világ 70 országában vagy régiójában a Covid-19 járvány megfékezése érdekében.



Csütörtökön az adatsorban ugyanekkor 471 518 fertőzött, 21 306 halott és 114 858 gyógyult szerepelt.