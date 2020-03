Koronavírus - Németországban átlépte a 35 ezret az azonosított fertőzöttek száma

Koronavírus-járvány

Hollandiában a frissen közzétett adatok szerint a reggel bejelentett 852 új esethez képest tovább, több mint ezerrel emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. 2020.03.27 06:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Németországban átlépte a 35 ezres határt az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) bizonyítottan fertőzöttek száma. A Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint csütörtök délelőtt 37 323 fertőzöttet tartottak nyilván, ami 4332-vel - 13,1 százalékkal - több azt egy nappal korábbi 32 991-nél. A vírus okozta betegségben (Covid-19) elhunytak száma 164-ről 206-ra emelkedett.



A fertőzöttek számának növekedési üteme így továbbra is viszonylag alacsony. Az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességét egyelőre nem feszíti túl a járvány. A kórházak országos szövetségének (Deutsches Krankenhausgesellschaft - DKG) legutóbbi, szerdai tájékoztatása szerint egyetlen intenzív osztályon sem okoz gondot a Covid-19 súlyos eseteinek ellátása, de már érezhetően emelkedik a betegek száma. A hullám felerősödése a következő időszakban, nyolc-tíz napon belül várható. Németország igyekszik segíteni a nehezebb helyzetben lévő európai uniós társországoknak, az utóbbi napokban Olaszországból és Franciaországból is átvettek néhány beteget.



Belgiumban a délben bejelentett adatok szerint az előző napi mintegy 700-hoz képest csütörtökön jelentősen több, csaknem kétszer annyi új fertőzöttet regisztráltak. Közel 1300-zal lett több a fertőzött 24 óra leforgása alatt, ezzel számuk 6235-re emelkedett. A halottak száma a szerdai 56-tól valamivel elmaradt, csütörtökre 42-en haltak meg a betegségben.



A La Libre Belgique című belga napilap arról számol be, hogy szerda óta 128 ember hagyhatta el a kórházakat, de 536 embert beszállítottak. Ezzel a kórházi ellátásban részesülők száma 2652-re nőtt, közülük 605 embert - az előző napi adatokhoz képest 131-gyel többet - intenzív osztályon ápolnak.



A súlyos légzőszervi panaszokkal ápoltak száma egy nap alatt mintegy megduplázódott, csütörtökön 420 embert részesítettek különleges ellátásban - írták.



A közegészségügyért felelős belga hatóság (SPF) hivatalos adatai nem tükrözik pontosan a koronavírus terjedését tükröző valódi helyzetet, mivel a jelentés jelenleg csak a súlyos, kórházi ápolásra szorulók számát rögzíti - tették hozzá.



Hollandiában a frissen közzétett adatok szerint a reggel bejelentett 852 új esethez képest tovább, több mint ezerrel emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Az országban összesen 7440 ellenőrzött fertőzöttet tartanak nyilván.



A reggel nyilvánosságra hozott 80 új haláleset mellett a holland egészségügyi intézet (RIVM) friss jelentése szerint további 78 embert halt meg csütörtökön, ezzel délutánra 434 emelkedett a decemberben Kínában megjelent koronavírus okozta járvány következtében elhunytak száma.



Luxemburgban, ugyancsak csütörtökön a fertőzöttek száma 234-gyel gyarapodott, ezzel a mintegy 620 ezer lakosú országban 1333 fertőzött van. A halottak száma ötödik egymást követő napon sem változott, maradt nyolc, továbbra is hatan gyógyultak fel a betegségből.

