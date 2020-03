Koronavírus

Putyin: Oroszország két-három hónapnál rövidebb idő alatt legyőzheti a koronavírust

Oroszország két-három hónapnál rövidebb idő alatt legyőzheti a koronavírust - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy csütörtöki moszkvai üzleti megbeszélésen, amelynek témája a COVID-19 negatív gazdasági következményeinek enyhítése volt.



Putyin meggyőződését fejezte ki, hogy a koronavírus terjedésének megállítása csak idő, valamint az állam, a társadalom és az üzleti világ együttműködési hatékonyságának kérdése. Egy felszólásra reagálva azt mondta: "a kolléga arra számít, hogy két-három hónap alatt leszámolunk a koronavírussal. Ez már nem egy rossz prognózis, mert néhány országban azt mondják, hogy nagyon hosszú lesz a háború ellene. De hogy mikor jövünk ki valójában ebből a helyzetből, mert biztos, hogy kijövünk belőle? Remélem, hogy még előbb is, mint Ön mondta".



Egy nappal korábban Putyin a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében - a létfontosságú ágazatok és szolgáltatások kivételévek - egyhetes fizetett szabadságot rendelt el az országban. Oroszország a külföldön rekedt állampolgárait szállító különgépek kivételével megszakította a légutasforgalmat a külvilággal.



Melita Vujnovic, az Egészségügyi Világszervezet (WTO) moszkvai képviselője csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a járvány még csak korai szakaszában van, ezért korainak tartja a kötelező karatén bevezetését Moszkvában és Oroszországban. Úgy vélekedett, hogy ez az intézkedés elkerülhető lesz, ha a lakosság önfegyelmet gyakorol.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak azt hangoztatta, hogy Oroszországban nincs koronavírus-járvány, de ettől függetlenül fel kell készülni arra, hogy az események a legrosszabb forgatókönyv szerint alakulnak majd.



Oroszországban csütörtökre egy nap alatt 182-vel, 840-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Közülük 546-an az orosz fővárosban tartózkodnak. A szövetségi műveleti törzs először ismert el halálos áldozatot: a hivatalos közlés szerint két idős ember hunyt el Moszkvában. Esti híradás szerint elhunyt egy Kubában ápolt orosz beteg is. A gyógyultak száma 38.

Vujnovic szerint a WTO-nak nincs oka kételkedni az orosz adatok hitelességében.



Putyin a nap folyamán Emmanuel Macron francia elnökkel telefonon megvitatta a világjárvány-helyzetet. A felek kifejezték szándékukat, hogy tovább koordinálják a két ország polgárai hazatérését segítő erőfeszítéseiket, valamint biztosítják az egészségügyi eszközök és berendezések szállításának feltételeit. Megvitatták az ENSZ Biztonsági Tanácsában való együttműködés lehetőségét a vírusellenes közös küzdelem jegyében.



A belügyminisztérium csütörtöki beszámolója szerint Oroszországban eddig több, mint 500 embert vonta felelősségre az egészségügyi karatén önkényes elhagyása miatt. Az elkülönítésre vonatkozó előírások betartását mintegy 10 ezer rendőr felügyeli. Nyilvántartást vezetnek a járvány sújtotta országokból hazaérkezettekről is.



Az orosz kormány csütörtökön törvénymódosítási javaslatot terjesztett be, amelynek értelmében a karantén megsértése egymillió rubelig (4,2 millió forintig) terjedő bírságot vonhatna maga után.



Egy másik törvénymódosítás felhatalmazná a kormányt, hogy más okok mellett immár járvány kitörése esetén is fokozott készültséget vagy rendkívüli állapotot vezessen be. A tervezet egyebek között lehetővé tenné a kabinet számára, hogy a járvány idején követendő magatartást írjon elő a lakosság számára és 90 napig korlátozza az általa meghatározott gyógyszerkészítmények forgalmát.



Az orosz kabinet sajtószolgálata közölte, hogy koronavírus-fertőzés gyanújával apparátusának egyik alkalmazottja elkülönítőbe került.