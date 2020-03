Járvány

Koronavírus - Von der Leyen: határok nélküli járványt határok visszaállításával kezelni értelmetlenség

Határok nélküli járványt határok visszaállításával kezelni értelmetlenség, mégis több tagállam ezt tartotta megoldásnak - jelentette ki Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentnek a koronavírus-járvány okozta válság kezelését megvitató egynapos brüsszeli plenáris ülésén.



Hozzátette: nincs olyan tagállam, amely képes az önellátásra az orvosi felszerelések, védőeszközök terén, tehát a szolgáltatások és áruk szabad mozgása most még fontosabb, mint valaha. Az egységes piacnak működnie kell - szögezte le.



"Az európai egység most lett volna a legfontosabb, mégis kezdetben legtöbben csak magukra gondoltak. Szerencsére már a tagállamok is ráeszméltek, hogy segíteniük kell egymásnak. Európa visszatért" - hangsúlyozta.



Felhívta a figyelmet, továbbá, hogy a válság utáni helyzet kezelése is koordinált európai fellépést igényel, mivel "a szakadék még jobban megnyílik majd szegények és gazdagok között".



"Az európai demokráciáknak össze kell fogniuk, csak együtt tudunk helyesen cselekedni. Egy nagy európai szívnek kell dobognia, nem 27 kicsinek" - húzta alá.