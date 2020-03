Járvány

Koronavírus - Csaknem félmillióan fertőződtek már meg világszerte

Elérte a 471 518-at az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma csütörtök reggelre. 21 306-an vesztették életüket a Covid-19-ben és 114 858-an gyógyultak meg - tájékoztatott honlapján a Johns Hopkins Egyetem. A szerda esti adatsorban 441 187 fertőzött, 19 784 halott és 111 933 gyógyult szerepelt.



A baltimore-i oktatási intézmény összesítése szerint a vírusfertőzést 175 országban és területen mutatták ki.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek egymástól.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol a járvány tavaly év végén elkezdődött, 81 726 esetet tartottak nyilván, 3291-en haltak meg és 74 173-an gyógyultak meg. Az ország hatóságai sorozatban a második napja csak behurcolt új esetekről számoltak be, helyi fertőzésről nem.



Kína után a leginkább érintett állam Olaszország 7503 halottal, 74 386 megfertőződéssel és 9362 gyógyulással.



Az Egyesült Államokban 69 018 fertőzöttet, 1050 halottat és 616 gyógyult beteget tartanak nyilván. Ugyanakkor egy televíziós beszélgetésben Donald Trump elnök a szigorítások enyhítését, valamint a munkába visszatérést szorgalmazta, és közölte: tervei szerint az Egyesült Államokban már április közepén ismét a régi kerékvágásban zajlik majd az élet.



Spanyolországban 49 515-re emelkedett a fertőzöttek száma, a járványban eddig 3649-en vesztették életüket. Az egészségügyi és szociális intézményekben továbbra is gondot jelent a védőfelszerelések nagy mennyiségű utánpótlása, Madrid ezért a NATO segítségét kérte.



Németországban valamivel kevesebb, 37 323 fertőzött mellett 206 a halálos áldozatok száma, és 3547-en gyógyultak meg.



Franciaországban 25 600 a fertőzöttek száma, 1333-an vesztették életüket és 3907-en távozhattak egészségesen a kórházból. A kedd reggel életbe léptetett egészségügyi szükségállapot két hónapig lesz érvényben.



Az Egyesült Királyságban 466-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a regisztrált fertőzötteké pedig 9640-re. A betegségből eddig 140-en gyógyultak fel.



A járvány európai fertőzöttjeinek száma meghaladta a 200 ezret, miközben a halálesetek száma mintegy 12 ezer - tájékoztatott az európai járványügyi központ (ECDC).



Iránban a fertőzöttek száma elérte a 27 017-et, a halottak száma pedig 2077.



Az AFP francia hírügynökség számítása szerint már több mint 3 milliárd embert szólítottak fel otthonmaradásra a világ 70 országában vagy régiójában a Covid-19 járvány megfékezése érdekében.