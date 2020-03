Koronavírus-járvány

Koronavírus - Ausztriában meghaladja az ötezret a fertőzöttek száma

Tirolban azzal vádolják a tartomány vezetését, hogy későn hoztak óvintézkedéseket, így túl későn zárták be a hoteleket és a sípályákat. 2020.03.25 18:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint szerda délutánra 5.560-ra nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma; ez az előző napi adathoz képest csaknem 18 százalékos növekedést jelent. A halottak száma 31-re emelkedett.



A legtöbb koronavírussal fertőzött beteget Tirol tartományban diagnosztizálták (1.393 fő); a második helyen Felső-Ausztria áll (915 fő). Alsó-Ausztriában 750-en, míg Bécsben 702-en fertőződtek meg koronavírussal. Eddig 32.407 esetben végezték el a koronavírus-tesztet.



Tirolban azzal vádolják a tartomány vezetését, hogy későn hoztak óvintézkedéseket, így túl későn zárták be a hoteleket és a sípályákat; Günther Platter (ÖVP) tartományi vezető ellen emiatt feljelentést tettek.



"A szívügyemnek tekintem Dél-Tirolt" - nyilatkozta Sebastian Kurz kancellár szerdán a "Dolomiten" című helyi napilapnak. Kurz ígéretet tett arra, hogy a kormány segítséget nyújt a koronavírussal legjobban sújtott tartománynak a betegek ellátásában, így többek között védőfelszereléseket is szállítanak a településekre. Hangsúlyozta, hogy az együttműködés nemcsak üres szavakat jelent, hanem naponta tettekben is megnyilvánul.



A kormányfő arról is beszélt, hogy a válságot követően meg kell vitatni az "európai szolidaritás" kérdését. Indoklása szerint ugyanis nem fordulhat elő, hogy a nemzetállamok nem hangolják össze intézkedéseiket, és ennek következtében például Ausztria két héten át küzdött azért, hogy a német határon átengedjék a védőmaszkokat szállító teherautót.



Közben Alma Zadic igazságügyi miniszter bejelentette, hogy a válság idején egyszerűbben juthatnak hozzá családok az úgynevezett ellátási támogatáshoz. A segítséget akkor lehet kérni, ha a szülők egyike nem teljesíti fizetési kötelezettségét, és a kiskorú gyermekek élelmezése nem biztosított. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a segítséget azok a szülők kérhetik, akik a válság következtében elveszítették állásukat, vagy jövedelmük jelentősen csökkent. A fedezetet a családügyi minisztérium biztosítja.

Közben Burgenland tartomány azt javasolta a helyi önkormányzatoknak, hogy adjanak haladékot a vállalkozásoknak a helyi adók megfizetésére. Astrid Eisenkopf (SPÖ)tartományi helyettes vezető hangsúlyozta, hogy a befizetési határidő módosítására van lehetőség, és ez "minden egyes vállalkozásnak segítséget jelent".



A Vöröskereszt "Stopp Corona Applikációt" indított; az alkalmazással azt kívánják elérni, hogy megakadályozzák a vírusfertőzés terjedését. Az alkalmazás egy "kapcsolattartási naplóként" működik; azok, akik csatlakoznak, elmenthetik, mikor kivel találkoztak. Ha az alkalmazást letöltő tagok közül valaki megbetegszik a Covid-19 fertőzés következtében, automatikusan értesítést kapnak azok a személyek, akikkel az illető az elmúlt 48 órában kapcsolatba lépett, így például könnyebben elérhetők lesznek azok az utasok, akik egy vonaton ugyanabban a fülkében utaztak, vagy azok a kollégák, akik közösen vettek részt egy munkahelyi megbeszélésen.



Közben egy közvélemény-kutatásból az derül ki, hogy az osztrákok többsége (77 százalék) úgy véli: "jól informált" a koronavírussal kapcsolatban. Elsősorban az ötven év felettiek tartják magukat tájékozottnak (84 százalék), míg a megkérdezettek három százaléka vélekedik úgy, hogy nem kapott elég tájékoztatást. A lakosság elsősorban a televízióból, a rádióból, illetve a napilapokból szerzi ismereteit. A megkérdezettek több mint fele ugyanakkor azt állította, hogy naponta több mint két órát tölt a koronavírussal kapcsolatos hírek megismerésével.



Közben egy bécsi kórházban egy koronavírus-fertőzés gyanúja miatt felvett beteg késsel megsebesített egy ápolónőt. A pszichés betegségben szenvedő páciens koronavírus-tesztje végül negatív lett; az ápolónő a fején és az arcán szenvedett sérüléseket. Az elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette.