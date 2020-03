Járvány

Pozitív Károly brit trónörökös koronavírus-tesztje

Károly brit trónörökös szervezetében is kimutatták a Covid-19 megbetegedést okozó új koronavírust - jelentette be szerdán a walesi herceg londoni hivatala. A Clarence House közleménye szerint a 71 esztendős trónörökös tünetei enyhék, és egészségi állapota a fertőzéstől eltekintve jó.



A tájékoztatás szerint Károly feleségét, Kamilla cornwalli hercegnőt is megvizsgálták, de az ő koronavírustesztje negatív lett.



Az udvar szóvivője közölte, hogy a házaspár a királyi család skóciai rezidenciáján, Balmoral kastélyában teljes elkülönítésbe vonult, és a trónörökös néhány napja ottani lakosztályában dolgozik.



A Buckingham-palota, II. Erzsébet királynő londoni rezidenciája szerdán közölte, hogy a 94. évében járó uralkodó jó egészségnek örvend.



A királynő a hét eleje óta legnagyobb vidéki rezidenciáján, a London nyugati határában lévő Windsorban tartózkodik.