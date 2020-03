Járvány

Koronavírus - Oroszországban és Ukrajnában is terjed a járvány

Oroszországban egy nap alatt 163-mal, 658-ra nőtt az új koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma - jelentette be Tatyjana Golikova orosz miniszterelnök-helyettes szerdán Moszkvában.



Ez az eddigi legjelentősebb egy nap alatt regisztrált növekmény. A Covid-19 betegség a 85 régió közül immár 55-ben van jelen. Moszkvában a SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttek száma elérte a 410-et, ami 120 új pácienst jelent. Január óta 193 ezer vizsgálatot végeztek el.



A hivatalos adatok szerint a járványnak nincs közvetlen áldozata, a gyógyultak száma 29. Az országban 112 ezren élnek önkéntes karanténban.



Az orosz vasúttársaság szerdán elkezdte a leállítani és ritkítani a belföldi hosszú távú vonalakon közlekedő vonatokat. Az intézkedés érinti egyebek között a Moszkva és Szentpétervár közötti közlekedést is.



Az orosz kormány kedden arra utasította a régiókat, hogy zárják be a mozikat és az éjszakai szórakozóhelyeket. Moszkvában engedélyezték a könnyű lefolyású Covid-19-ben szenvedő betegek otthoni ápolását, a szentpétervári kórházakban pedig megtiltották a beteglátogatást.



A Vedomosztyi című gazdasági napilap értesülése szerint Szergej Sojgu hétfői damaszkuszi látogatásának célja annak megakadályozása volt, hogy a harcok újbóli fellángolása miatt Oroszország, Törökország és Szíria eszközöket kényszerüljön elvonni a koronavírus terjedése elleni harctól.



Az Aeroflot közölte, hogy a koronavírus terjedése miatt bevezetett nemzetközi korlátozások kezdete óta európai városokból 68 ezer utast szállított Oroszországba. Julija Szpivalova, az orosz légitársaság szóvivője szerint a vállalat utasszállítói március 14. és 24. között 48 ezer orosz állampolgár visszatérését tették lehetővé. Mint mondta, az orosz utasszállítók a legtöbb utast Berlinből, Párizsból, Amszterdamból, Prágából és Budapestről hozták el.



A nyugat-ukrajnai Ternopil egyik kórházában meghalt egy 68 éves koronavírusos beteg férfi - számolt be szerdán a fertőzés elleni küzdelemmel foglalkozó regionális központ. Vele együtt így szerdára négyre emelkedett a betegség ukrajnai halálos áldozatainak száma, a megerősített fertőzötteké pedig egy nap alatt 29 újabb esettel 113-ra nőtt az országban.



Büntetőeljárást indítottak a hatóságok egy kijevi magánklinika ellen, mert elmulasztotta közölni az egészségügyi minisztériummal, illetve az állami közegészségügyi központtal, hogy egy páciensük tesztje pozitív lett - közölte a fővárosi rendőrség.

Andrij Kriscsenko kijevi rendőrfőnök egy sajtóinterjúban kifejtette: az éjszakai kijárási tilalom bevezetése megakadályozná, hogy fosztogatások kezdődjenek az ukrán fővárosban. "Mivel a vállalkozások és üzletek bezártak, a bűnözők kihasználhatják ezt a lehetőséget, és nekiállhatnak fosztogatni. Emiatt hasznos lenne az éjszakai kijárás tilalma" - érvelt a rendőrfőnök. Megjegyezte, hogy egyelőre a bűnügyi helyzet a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések bevezetése óta nem változott lényegesen a fővárosban.



Március 27-től a kelet-ukrajnai Dnyipróban is bevezetik a Kijevben múlt szombat óta érvényben lévő korlátozást, amely szerint a tömegközlekedési eszközöket csak az egészségügyi intézmények, a gyógyszertárak és a stratégiai fontosságú vállalatok dolgozói vehetik igénybe. A városban - éppúgy, mint Kijevben - már egy hete nem közlekedik a metró. Hasonló intézkedést léptettek életbe szerdától Odesszában is.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolt arról, hogy szerdára virradóan két charterjárat indult el összesen 430 ukránnal a fedélzetén Kijevbe Törökországból. Az evakuálások megkezdése óta már több mint 72 300 ukrán állampolgár érkezett haza a külügyminisztérium segítségével külföldről, közülük mintegy 5500-an a Lengyelországból és Lettországból eddig indított 9 evakuációs vonaton. Az infrastrukturális minisztérium közlése szerint csütörtökön két újabb vonatot indít az ukrán állami vasúti társaság Lengyelországba ukrán állampolgárok hazaszállítására.