Járvány

Koronavírus - A nyugat-balkáni országokban nőtt a fertőzöttek száma, további intézkedéseket léptettek életbe

Kizárólag a gyógyászati cikkeket szállító repülőgépek szállhatnak le az országban. Boszniában már 166 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, hárman pedig meghaltak a Covid-19 betegség következtében.



Montenegróban szerdára hirtelen megugrott a betegek száma, aznap már 47, egy nappal korábban viszont még hússzal kevesebb beteget vettek nyilvántartásba.



Szerbiában néhány napja már a csoportos megbetegedések szakaszában van a járvány, a szakértők szerint ezt hamarosan a tömeges megbetegedések követik majd. Ennek megakadályozása vagy lassítása érdekében csütörtöktől tömeges tesztelést vezetnek be az országban. Szerbiában 303 fertőzöttet vettek eddig nyilvántartásba, és négyen haltak meg a betegség következtében.



Szlovénia kedd éjféltől gyakorlatilag lezárta Ausztriával közös határát, Horvátországban a hatóságok szerdától szigorúbban lépnek fel a szabálytalankodókkal szemben.



Szlovénia tizenhárom átléptetési pontot jelölt ki Ausztriával közös határán. Csak azok a külföldi állampolgárok léphetik át az országhatárt, akik három napnál nem régebbi orvosi igazolással rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy nem fertőzöttek. Az intézkedés ugyanakkor nem vonatkozik az áruforgalomra. Szlovénia hasonló minta szerint korábban már lezárta Olaszországgal közös határát.



Az országban egy nap alatt 38-cal, 480-ra emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, és eddig négyen haltak meg a járvány következtében. Ők mind az idősebb korosztályba tartoztak, és más, krónikus betegségekben is szenvedtek.



Horvátországban szerdától sokkal szigorúbban ellenőrzik és büntetik a koronavírus-járvány megállítása érdekében hozott korlátozó intézkedések megszegőit.



Azokat, akik nem tartják be az otthoni karantén szabályait, 8000 kuna (370 ezer forint) pénzbírsággal sújtják. Amennyiben ezt ismételten megteszik, az összeg 30 ezer (1,4 millió forint), majd 120 ezer kunára (5,5 millió forint) emelkedik.



Szigorúan büntetik azokat az autósokat is, akik engedély nélkül próbálják meg elhagyni lakhelyüket. A rendelet hétfő óta van érvényben. A büntetés 30 ezer kuna. A városok és járások bejáratainál ellenőrző pontokat állított fel a rendőrség.



A horvát államügyészség jelezte, hogy szigorúan lépnek fel az álhírek terjesztőivel szemben is. Azok ellen, akik hamis híreket terjesztenek, és ezzel pánikot keltenek a lakosság körében, büntetőjogi eljárás indul, és akár két évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható rájuk.



Az országban kedd reggel kilenc órától 57-tel, 418-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma.