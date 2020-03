Járvány

Koronavírus - Franciaországban ezer fölé emelkedett a halottak száma

Franciaországban 24 óra alatt 240-nel 1100-ra emelkedett kedd estére a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, ami az eddigi legjelentősebb napi emelkedést jelenti.



Az Emmanuel Macron államfő által a Covid-19 fertőzéssel kapcsolatos szakmai kérdések megválaszolására életre hívott tudományos tanács az egy héttel ezelőtt életbe lépett kijárási korlátozások meghosszabbítását javasolta a tervezett két hét után. A szakemberek szerint a lakossági általános karanténra legalább április végéig szükség van.



"A karantén valószínűleg legalább hat hétig fog tartani a (március 17-i) életbe lépésétől kezdve" - olvasható a testület ajánlásában, amely szerint a jelenleg érvényben lévő korlátozások további szigorítására is szükség lesz, de ezeket nem részletezték a jelentésben.



Az egészségügyi minisztérium ezzel egyidőben azt közölte, hogy 1100-ra emelkedett a Covid-19 fertőzésben meghaltak száma, ami 240-nel több, mint hétfő este. A járvány januári kezdete óta ez a legmagasabb növekedés 24 óra alatt. Az eddig elhunytak 85 százaléka 70 évesnél idősebb volt. Jérome Salomon járványügyi igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy az általa közzétett adatok csak a kórházban elhunytakra vonatkoznak, akik "csak kis részét" teszik ki a vírus franciaországi áldozatainak, amely az idősotthonokban is szed áldozatokat.



A 22 300 diagnosztizált beteg közül 10 176-an vannak kórházban, közülük 2516-an intenzív osztályokon, 434-gyel többen, mint az előző nap. A súlyos betegek egyharmada hatvan év alatti, 58 százalékuk pedig 60 és 80 év közötti. A járványügyi igazgató kiemelte, hogy 3281 kórházi beteg gyógyultan távozott, és 12 ezerre becsülte azon fertőzöttek számát, akiknek eddig nem volt szüksége kórházi ellátására.



A tudományos tanács szerint jelenleg a karatén az egyetlen ténylegesen megvalósítható stratégia a járvány megfékezésére, a lakosság tömeges tesztelését, illetve a kiszűrt fertőzöttek elszigetelését jelenleg nem tartják megvalósíthatónak országos szinten.



A karanténszabályok szerint a franciák csak indokolt esetben hagyhatják el otthonukat, és csak a lakókörzetükben mozoghatnak: amennyiben nem lehetséges megoldani az otthoni munkavégzést, elmehetnek munkahelyükre, ahogyan bevásárolni és orvoshoz is, valamint kutyát sétáltatni, egyénileg sportolni is engedélyezett, ugyanakkor nem csoportosulhatnak.

Amióta az általános karantén egy héttel ezelőtt életbe lépett, az orvostársadalom még szigorúbb intézkedéseket, sőt "teljes karantént" követel, a kínai Vuhanban megvalósított intézkedéseknek megfelelően a járvány terjedésének megfékezésére. Azt is hangsúlyozta a testület, hogy csak három hét után lehet majd a karantén esetleges hatásait hosszabb távra megbecsülni. A karantén feloldása az egészségügyi ellátórendszer, elsősorban az intenzív osztályok leterheltségére utaló járványügyi adatok alapján hozható majd meg, s a kormánynak biztosnak kell abban lennie, hogy a karantén utáni stratégiája megvalósítható - hangsúlyozta a tudományos tanács.



Olivier Véran egészségügyi miniszter jelezte, hogy a tudományos tanács véleményét megfontolja a kormány, de más szakértőket is meghallgat, mielőtt döntést hoz a korlátozások meghosszabbításáról.