Már mindenki fél mindenkitől Milánóban - beszámoló egy kint élő magyartól

Olaszországban az emberek nem vették elég komolyan a koronavírus-járvány miatti kijárási tilalmat - mondta egy Milánóban élő magyar nő. 2020.03.24 18:29 ma.hu

„Tizenkét napja még azt hittük, hogy két hét után újra szabadok leszünk, ma csak annyit tudunk, hogy még a felénél sem tartunk” – számolt be az olaszországi helyzetről K. Andrea.



A 25 éve Olaszországban élő magyar nő a Blikknek azt mondta: még mindig azt várják, hogy tetőzzenek a számok, aztán elkezdjen javulni a helyzet. Ez azonban az olasz virológusok szerint akár hetekig is eltarthat.



A magyar nő szerint hiába rendeltek el kijárási tilalmat, ez még mindig nem elegendő, további szigorításokra volt szükség.



„Ha három hete mindenki komolyan vette volna a koronavírust, nem tartanánk ott, hogy a hadsereg szállítja el a koporsókat, mert a vállalkozások már nem bírnak el ennyi halottat” – mondta.



A magyaroknak is üzent: „Aki teheti, maradjon otthon! A társadalom minden egyes tagjának felelősséget kell vállalnia, időseknek és fiataloknak is. Nálunk vannak gyerekek, akik három hétig légzéstámogatással feküdtek kórházban. Az egyetlen megoldást abban látom, ha senkivel sem találkozunk. Milánóban már mindenki fél mindenkitől. A bevásárlást próbáljuk hamar letudni, hogy ne stresszeljük egymást és az ott dolgozókat se.”



K. Andrea hozzátette: a városban már nincs olyan ember, akinek ne lenne legalább egy rokona, ismerőse fertőzött.