Járvány

Koronavírus - Franciaországban szigorítják a korlátozásokat, de nem lesz teljes karantén

Franciaországban bezárnak a szabadtéri piacok, illetve szigorodik a sportolási célból engedélyezett kijárás, de nem lesz teljes karantén a koronavírus-járvány miatt - közölte hétfő este Edouard Philippe miniszterelnök, hozzátéve, hogy a fertőzés terjedése megfékezésének érdekében március 17-én életbe lépett korlátozások "még néhány hétig" el fognak tartani.



"Úgy döntöttünk, hogy bezárjuk a szabadtéri piacokat" - mondta a kormányfő a TF1 kereskedelmi televízióban, rámutatva, ettől függetlenül helyi szinteken lehetnek kivételek. Az erről szóló rendeletet kedden írja alá, amelyben szigorodni fognak a kijárási korlátozások szabályai is.



A karanténszabályok szerint a franciák csak indokolt esetben hagyhatják el otthonukat, és csak a lakókörzetükben mozoghatnak: amennyiben nem lehetséges megoldani az otthoni munkavégzést, elmehetnek munkahelyükre, ahogyan bevásárolni és orvoshoz is, valamint kutyát sétáltatni, egyénileg sportolni is engedélyezett, ugyanakkor nem csoportosulhatnak.



Miután a hatóságok megítélése szerint a nagyvárosban lakók a sportolási célból engedélyezett kijárással az utóbbi napokban visszaéltek, keddtől csak a lakhelytől számított egykilométeres körzetben engedélyezett a futás vagy a séta, maximum egy órára, naponta egyszer, kizárólag egyedül. A kijárás előtt kitöltendő nyomtatványon ezentúl nemcsak azt kell feltüntetnie mindenkinek, hogy milyen célból hagyja el az otthonát, hanem azt is, hogy hány órakor indult el.



"Sok honfitársunk szeretne úgy élni, mint régen, normális időkben, de ez nem holnap lesz" - fogalmazott Edouard Philippe, hozzátéve, hogy a mozgáskorlátozás "még néhány hétig eltarthat".



A miniszterelnök ugyanakkor kizárta, hogy általános kijárási tilalmat hirdetnének ki az ország területén.



Miközben a kormányzat hétfőn szakemberekkel konzultált a hónap végén lejáró kijárási korlátozások meghosszabbításának szükségességéről, az államtanács vasárnapi állásfoglalásban kizárta a "teljes karantén" lehetőségét, aláhúzva, az alkotmánysértő lenne. Néhány helyen azonban a polgármesterek saját hatáskörükben már elrendeltek kijárási tilalmat este 10 és reggel 5, vagy pedig este 11 és reggel 6 között.



A kötelezettségek és a tiltások megszegése 135 eurós bírságot von maga után. A miniszterelnök jelezte, hogy ez 375 euróra emelkedhet. Aki pedig két héten belül többször is szabálysértést követ el, az 1500 és 3000 euró közti pénzbüntetést kaphat. Amennyiben valaki harminc napon belül három alkalommal megszegi a szabályokat, az hat hónap szabadságvesztéssel és 3500 eurós pénzbírsággal sújtható, valamint halmazati büntetésként közmunkára is kötelezhető. A rendőrség a múlt kedden életbe lépett korlátozások kezdete óta 1,8 millió embert igazoltatott, és 90 ezer esetben állapított meg szabálysértést.



"Nem szabad viccelni a biztonsági szabályokkal" - figyelmeztetett a kormányfő.

Az egészségügyi minisztérium hétfő esti tájékoztatása szerint a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Franciaországban 860-ra emelkedett, ami 186-tal több, mint az előző nap, a kórházban ápolt beteg száma pedig 8675, ez csaknem 1500-tal több, mint vasárnap, és közülük több mint 2 ezren vannak intenzív osztályokon, 355-tel többen, mint 24 órával ezelőtt. A járvány januári kezdete óta 19 856 beteget diagnosztizáltak.