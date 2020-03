Koronavírus-járvány

Koronavírus - A francia hatóságok európai szinten tesztelik a klorokint ellenszerként

A szert elsősorban maláriás betegségek megelőzésére és kezelésére használják, és egy hónapja megosztja a francia orvostársadalmat az a kérdés, hogy hatékony lehet-e a Covid-19 fertőzés kezelésében is. 2020.03.24 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A francia egészségügyi minisztérium engedélyezte az elsősorban maláriaellenes hatóanyag, a klorokin tesztelését az új típusú koronavírus esetében - erősítette meg vasárnap Olivier Véran tárcavezető.



A klorokint elsősorban maláriás betegségek megelőzésére és kezelésére használják, és egy hónapja megosztja a francia orvostársadalmat az a kérdés, hogy hatékony lehet-e a Covid-19 fertőzés kezelésében is.



"Didier Raoult marseille-i professzor és már mások is dolgoznak vele, mindennap beszélek velük" - mondta az orvos végzettségű miniszter az LCI hírtelevízióban, jelezve, hogy Franciaország két hét múlva biztos eredményeket tud felmutatni a klorokin hatásait illetően.



"Mindent meg kell mozdítanunk, hogy igazoljuk a hatékonyságát. Ha bebizonyosodik, akkor mindent megteszünk, hogy a franciák haladéktalanul hozzáférhessenek. Két hét múlva biztos adataink lesznek. Ez esetben ki fogok állni a franciák elé nyilatkozni" - tette hozzá.



Olivier Veran ugyanakkor óva intett a csodavárást illetően.



"Nem lenne felelős addig kezelésről beszélni, amíg ez hivatalosan nem bizonyított" - hívta fel a figyelmet.



A francia egészségügyi kutatóintézet, az Inserm vasárnap európai szintű tesztelést indított Discovery néven, amely négy terápiát tesztel a koronavírus-fertőzés kezelésére, köztük a klorokint. Belgiumban, Hollandiában, Luxemburgban, az Egyesült Királyságban, Németországban és Spanyolországban összesen 3200 fertőzött, Franciaországban pedig nyolcszáz, Covid-19 fertőzéssel kórházban ápolt beteg vesz részt a tesztelésben.



"Először öt francia kórházat vonunk be (a párizsi Bichat kórházat, valamint Lille, Nantes, Strasbourg és Lyon egy-egy kórházát), majd további intézmények is, legalább húsz, vesz részt a programban" - mondta a miniszter.



Sokak azonban nem szeretnék megvárni a tesztelés eredményeit, miután a marseille-i professzor saját állítása szerint már többeket meggyógyított a terápiával.



A tesztelés bejelentése előtt néhány órával Christian Estrosi, Nizza polgármestere - aki fertőzöttként otthoni karanténból irányítja a dél-franciaországi várost - bejelentette, hogy a helyi kórházban már klorokinnal kezelik a koronavírusos betegeket, és ő maga is ilyen kezelés alatt áll.