Járvány

Negatív lett Angela Merkel első koronavírus-tesztje

Negatív Angela Merkel német kancellár első koronavírus-tesztje, szervezetében nem mutatták ki a kórokozót - közölte hétfőn Berlinben a szövetségi kormány szóvivője.



Steffen Seibert elmondta, hogy a következő napokban további teszteket is végeznek majd.



A kormányfő vasárnap házi karanténba vonult, miután kiderült, hogy kimutatták az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) egy orvosnál, akitől pénteken védőoltást kapott tüdőgyulladást okozó pneumococcus baktérium ellen.



Angela Merkel otthonából látja el hivatali feladatait, a hétfői kormányülést telefonon keresztül vezette. Szerdán az alkancellár, Olaf Scholz pénzügyminiszter szólal fel helyette a koronavírus-járvány miatt készített pótköltségvetés parlamenti (Bundestag-) vitájában.



Ugyancsak hétfőn Heiko Mass külügyminiszter bejelentette, hogy már csaknem 120 ezer német állampolgár érkezett meg a kormány hazaszállítási művelete révén, amelyet azért indítottak, mert a világjárvány miatt egyre inkább akadozik a nemzetközi közlekedés. A legfőbb üdülőterületekről már mind elhozták a németeket. A művelet következő szakaszában a távoli és kevésbé látogatott országokra összepontosítanak. A tárca számításai szerint naponta nagyjából 10 ezren térhetnek haza. A minisztérium utazásszervező cégekkel együttműködve és több tucat bérelt repülőgép bevetésével végzi a nagyjából 200 ezer német hazaszállítására indított akciót. A gépeken szabadon maradó helyeket európai uniós társországok állampolgárai foglalhatják el.



Németországban hétfő este 27 546 volt az új koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma a Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint. Ez 3572 esettel - 14 százalékkal - több az előző esti 23 974-nél. Szintén 15 százalék alatti növekedést regisztráltak péntekről szombatra és szombatról vasárnapra, míg korábban napokig egyre gyorsuló ütemű, 30 százalék körüli mértékű emelkedést mértek. A vírus okozta betegségben (Covid-19) elhunytak száma 92-ről 116-ra emelkedett.



A Robert Koch járványügyi intézet (RKI) vezetője, Lothar Wieler hétfői berlini tájékoztatóján elmondta: a fertőzöttek számának robbanásszerű, exponenciális növekedése kissé mérséklődik, "a görbe némileg lapul", de csak szerdára lehet megmondani, hogy ez átmeneti, múló jelenség vagy trendszerűség.



A járvány lassítása létfontosságú az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességének megőrzéséhez, és Németország nemzetközi összevetésben kedvező helyzetből indul, mert korán felismerték a járványt és igen széles körben kezdték végezni a koronavírus-teszteket - fejtette ki az RKI vezetője. Hozzátette, hogy az intézet ajánlásai szerint erre egyszerre három módszerrel kell törekedni a járvány lassítására: tovább kell folytatni a következetes, stratégiailag jól átgondolt tesztelést, el kell különíteni a fertőzötteket és a fertőzőképesség ideje alatt velük szoros kapcsolatba került embereket, és a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell az emberek közötti közvetlen fizikai kapcsolatokat.

Az utóbbi elemmel kapcsolatban hétfőn újabb szigorításokat vezettek be a szövetségi kormány és a tartományi kormányok előző napi megállapodása alapján. Az új intézkedések közül a legfontosabb az, hogy mindenki legfeljebb egy további emberrel tartózkodhat együtt közterületen, vagy azokkal a személyekkel, akikkel együtt él. A többiektől legalább másfél, lehetőleg két méter távolságot kell tartani.



Az új szabályok egyelőre két hétig érvényesek. Betartásukat ellenőrzi a rendőrség és a közterület-felügyelet, megsértésükért büntetés jár.



A megállapodás a korlátozások minimális szintjét jelölik ki. A tartományok szigorúbb szabályokat is alkalmazhatnak. Bajorország kormánya közölte is, hogy érvényben marad az a hét végén hozott rendelkezés, hogy csak a közös háztartásban élők tartózkodhatnak együtt közterületen.