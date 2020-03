Járvány

Koronavírus - Pompeo 'hazugsággal' vádolja Ali Hameneit, Irán legfőbb vallási vezetőjét

'Hazugsággal' vádolta Ali Hameneit, Irán legfőbb vallási vezetőjét hétfőn Washingtonban kiadott közleményében Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, aki egyébként előre be nem jelentett villámlátogatáson Afganisztánban tartózkodik. 2020.03.23 17:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A "Hamenei hazudik a Vuhan-vírusról" címmel kiadott közleményben az amerikai diplomácia irányítója azt hangoztatta, hogy Hamenei állításai "a Vuhan-vírusról" veszélyesek, és nagy kockázatot jelentenek nemcsak az irániakra, de mindenkire, szerte a világon. Ezután Pompeo pontokba szedve közölte, hogy Washington álláspontja szerint mi az, amit Teherán - ahogyan fogalmaz - "szeretne nem a világ tudomására hozni".



Pompeo szerint az iráni Mahan Air - amelyet a miniszter "terror légitársaságnak" nevez - februárban legalább 55 járatot indított Teherán és Kína között, tovább fertőzve az iráni népet. Az amerikai tárcavezető arról írt: legalább öt országban az első koronavírusos eseteket közvetlenül Iránból vitték be, veszélyeztetve milliók életét.



"Az iráni rezsim többször is figyelmen kívül hagyta a saját egészségügyi tisztségviselői figyelmeztetéseit, és legalább kilenc napig eltagadta az első halálos esetet" - fogalmaz a közleményben, leszögezve, hogy az iráni "rezsim továbbra is hazudik az iráni népnek és a világnak a megbetegedések és a halálos esetek számát illetően, ami sajnálatosan jóval magasabb a rezsim által beismertnél".



Pompeo hangsúlyozta: az iráni tisztségviselők több pénzügyi segítséget kérnek, miközben 2012 óta Irán több mint 16 milliárd dollárt költött a terrorizmusra külföldön és a korábbi atomalkuban biztosított könnyítéseket arra használta fel, hogy "feltöltse megbízottai kofferjait". A miniszter hozzátette: "a rezsim tisztségviselői euromilliárdokat loptak el az orvosi támogatásra szánt összegekből, és változatlanul felhalmozzák a rendkívül szükséges maszkokat, kesztyűket és a más orvosi segédeszközöket, hogy a feketepiacon értékesítse ezeket".



A közlemény kitért még arra, hogy az Irán ellen foganatosított amerikai szankciók nem az importélelmiszereket, gyógyszereket és orvosi eszközöket, vagy más, humanitárius okokból fontos árucikkeket érintik. Iráni dokumentumok bizonyítják, hogy az egészségügyi ellátást biztosító vállalatok nyugodtan vásárolhattak vírusteszteket anélkül, hogy január óta az Egyesült Államok ezt akadályozta volna.



Mike Pompeo végül - kommentár nélkül - megjegyezte, hogy az Egyesült Államok 100 millió dollár értékű orvosi segítséget ajánlott fel külföldi országoknak, köztük Iránnak is, de Hamenei ezt visszautasította, mert "fáradhatatlanul összeesküvéselméletek és ideológiai prioritások megfogalmazásán munkálkodik".