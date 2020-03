Földrengés

Katasztrófa sújtotta területté nyilvánította Zágrábot a polgármester

A vasárnap reggel fél óra különbséggel bekövetkezett 5,6-os, majd 5,1-es erősségű földmozgásban számos épület megrongálódott és több ember is megsérült. 2020.03.23 17:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a földregés után Zágrábot Milan Bandic, a város polgármestere - közölte hétfőn a helyi média.



A döntés azt jelenti, hogy a földrengés áldozatai külön pénzügyi segítséget igényelhetnek a várostól házaik és lakásiak felújítására.



A vasárnap reggel fél óra különbséggel bekövetkezett 5,6-os, majd 5,1-es erősségű földmozgásban számos épület megrongálódott és több ember is megsérült. A károk nagyságáról egyelőre csak becslések állnak rendelkezésre.



Davor Bozinovic belügyminiszter, a horvát nemzeti válságstáb vezetője hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: a földrengésben 27 ember sérült meg, 18-an súlyosabban, egy összeomlott épületből kimentett 15 éves gyerek állapota pedig még mindig válságos. Sajtóhírek szerint a gimnazista fejsérüléseket szenvedett és mesterséges kómában tartják.



A szűk belvárosban 250 épületben okozott kárt a földrengés. Megrongálódott a város jelképének számító katedrális, a horvát parlament (szábor) és a kormány épülete, valamint több templom és más a kulturális örökség körébe tartozó építmény.



Több kórházból is evakuálni kellett az embereket vasárnap. Zágrábban 17 kórház működik, van, amelyiket teljesen le kellett zárni, mint például a szülészeti és nőgyógyászati klinikát. A kismamákat és a csecsemőket még vasárnap átköltöztették egy másik kórházba.



Biztonsági okok miatt közel hatvan ember töltötte az éjszakát egy zágrábi diákotthonban, ugyanakkor sokkal többen is vannak, akik nem térhettek vissza otthonaikban, ők rokonoknál, ismerősöknél húzták meg magukat.



Vasárnap reggel óta 57 utórengést jegyeztek fel Zágrábban. Kettő közülük - hétfőn hajnali 3 órakor, majd délelőtt 11 óra 12 perckor - jól érzéklehető volt és újabb pánikot keltett az emberekben. Az első rengés 3,1-es, a második 3,7-es erősségű volt.



Szakemberek szerint az utórengések akár hónapokig is eltarthatnak. Bár lehet erősebb vagy ugyanakkora földrengés is, mint vasárnap reggel volt, ennek valószínűsége kicsi - hangoztatták, hozzátéve, hogy mindenki legyen elővigyázatos és tanuljon meg együtt élni a jelenséggel.



Magyarország és Szlovénia elsőként ajánlotta fel, hogy segélyszállítmányt indít a földrengés sújtotta zágrábi körzetbe.