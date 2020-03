Járvány

Koronavírus-gyanús férfi zuhant le a Tátrában, a hegyimentők nem tudják, mit tegyenek

Vasárnap délelőtt riasztották a hegyimentőket a segélyhívójukon keresztül, a Magas-Tátrában lévő Viszóka-csúcs közeléből ugyanis a mélybe zuhant egy szlovák turista. 2020.03.23 16:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az 53 éves férfi balesetét 34 éves unokaöccse jelentette be, mindketten pozitív utazói kórelőzmény (anamnézis) jeleit mutatják. Ez azt jelenti, hogy korábban olyan helyen jártak, ahol megfertőződhettek a koronavírussal - írja a Parameter.sk.



A fiatalabbik férfi lejött maga a hegyről, az idősebbik után viszont keresőakciót indítottak, vasárnap ugyanakkor nem találták meg, csak a személyes dolgait. Segítséget kértek a belügyminisztérium különgépétől is, de az időjárási körülmények miatt nem tudtak helikoptert felküldeni. Pillanatnyilag továbbra is harmadfokú figyelmeztetés van érvényben a térségben, mivel jelentősen lehűlt az idő, havazott és viharos erejű a szél.



A hegyimentők most nem tudják, mihez kezdjenek, ha megtalálják a turista holttestét, mivel tartanak attól, hogy 14 napos karanténba kellene vonulniuk, miközben már így is kevesen vannak.