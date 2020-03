Oroszország

Iskolai ámokfutást akadályoztak meg Szahalin szigetén

A két fiataltól egy lefűrészelt csövű vadászfegyvert, hozzá való lőszert, egy ipari detonátort, feltételezhetően házi készítésű robbanószerkezeteket, robbanóanyagokat, kommunikációs eszközöket és az iskola elleni fegyveres támadás tervét tartalmazó naplót foglaltak le. 2020.03.23 MTI

Őrizetbe vettek az orosz rendvédelmi szervek a távol-keleti Szahalin szigetén két tizenévest, aki fegyveres támadásra készült egy iskola ellen - közölte szerdán a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közönségkapcsolatokért felelős központja.



A 2002-es és 2003-as születésű tanulókat azzal is vádolják, hogy interneten terrorizmusra, valamint tömeggyilkosságra és öngyilkosság elkövetésére buzdítottak. A két fiataltól egy lefűrészelt csövű vadászfegyvert, hozzá való lőszert, egy ipari detonátort, feltételezhetően házi készítésű robbanószerkezeteket, robbanóanyagokat, kommunikációs eszközöket és az iskola elleni fegyveres támadás tervét tartalmazó naplót foglaltak le.



Február 26-án a Volga-parti Szaratovban két 2005-ös születésű, orosz állampolgárságú fiút vettek őrizetbe, aki beismerte, hogy mintegy 40 ember meggyilkolására készült egy iskolában. Az FSZB szerint mindketten tömeggyilkos ideológiákat propagáló internetes csoportok tagjai voltak.



Egy héttel korábban az FSZB a Krím félszigeti Kercs városából számolt be két tizenéves őrizetbe vételéről, akik oktatási intézményekben készültek "terrorcselekményeket" elkövetni. A fiúk szélsőséges ideológiáknak és annak a Vlagyiszlav Roszljakovnak a követői voltak, aki 2018 októberében egy kercsi műszaki iskolában 15 tanulót és öt felnőttet agyonlőtt. A támadó, aki a helyszínen öngyilkosságot követett el, 18 éves volt.



A két kercsi gyanúsított tizenéves lakóhelyén roncsoló elemekkel megtöltött, házi készítésű robbanószerkezeteket és előállításukra alkalmas anyagokat foglaltak le. Az FSZB szerint a pokolgépek hatását háziállatokon próbálták ki.



A szolgálat közölte akkor, hogy az egyik gyanúsítottal 2018 novemberében "megelőző beszélgetést" folytattak le, miután a közösségi médiában a Roszljakov ámokfutását helyeslő kijelentéseket posztolt. Ez azonban hatástalan maradt, mert a fiú belépett egy internetes neonáci csoportba, amelynek Roszljakov is tagja volt.