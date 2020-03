Járvány

Koronavírus - Merkel: nem tartózkodhat kettőnél több ember együtt közterületen

Az emberek közötti közvetlen fizikai kapcsolatok további korlátozásáról állapodtak meg a német tartományok és a szövetségi kormány a koronavírus-járvány lassítása érdekében, a legfontosabb, hogy Németországban kettőnél több ember nem tartózkodhat együtt közterületen, kivéve, ha mind ugyanabban a háztartásban élnek - jelentette be Angela Merkel kancellár sajtótájékoztatón vasárnap Berlinben. A tájékoztatója után röviddel a szövetségi kormány szóvivője közölte, hogy a kancellár házi karanténba vonul, mert koronavírus-fertőzést mutattak ki egy orvosánál.



Angela Merkel a tartományi kormányfőkkel folytatott telefonkonferenciája után elmondta, hogy mindenki legfeljebb egy további emberrel tartózkodhat együtt közterületen, vagy azokkal a személyekkel, akikkel együtt él.



Természetesen továbbra is szabad munkába járni és a munkával kapcsolatos halaszthatatlan megbeszélésekre, találkozókra utazni, bevásárolni, orvoshoz menni és a friss levegőn sportolni. Azonban legalább másfél, lehetőleg két méter távolságot kell tartani a nem közös háztartásban élők között - mondta Angela Merkel.



A tartományok és a szövetségi kormány a járványügyi intézkedések egysége céljából egy sor további közös alapelvről is megállapodtak. Ezek közé tartozik, hogy a vendéglátóhelyek csak elvitelre kínálhatnak ételt, és felfüggesztik azokat a szolgáltatásokat, amelyeknél szoros testi kapcsolatra van szükség. Így bezárnak a fodrászok, kozmetikai szalonok, masszázsszalonok és tetováló stúdiók. A családok és közös háztartásban élők kivételével csoportos tevékenységet magánterületen sem lehet végezni.



Az új szabályok egyelőre két hétig érvényesek. Betartásukat ellenőrzi a rendőrség és a közterület-felügyelet, megsértésükért büntetés jár.

Küzdeni kell az új típusú koronavírus terjedésének feltartóztatásáért és az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességének fenntartásáért, és mivel nincs védőoltás a vírus ellen, és nincs gyógyszer a vírus okozta betegségre, az emberek közötti fizikai kapcsolatok ritkítása, a közösségi élet lehető legteljesebb leállítása az egyetlen lehetőség erre - fejtette ki Angela Merkel. Hangsúlyozta, hogy a korlátozások áldozatokkal járnak, de mindenkinek be kell tartania a szabályokat, mert "így menthetünk meg életeket".



Hozzátette: az emberek élete egy hét alatt teljesen megváltozott, de a túlnyomó többség alkalmazkodott az új helyzethez és tiszteletben tartja az előírásokat, amiért köszönet illeti meg őket.



Röviddel Angela Merkel sajtótájékoztatója után a szövetségi kormány szóvivője, Steffen Seibert közölte, hogy a kormányfő házi karanténba vonul. A közlemény szerint a politikust a tájékoztatója után arról értesítették, hogy kimutatták a koronavírus jelenlétét egy orvos szervezetében, aki péntek délután tüdőgyulladást okozó pneumococcus baktérium elleni védőoltást adott be neki megelőzés céljával.



Angela Merkel úgy döntött, hogy azonnali hatállyal házi karanténba vonul. Munkáját otthonról folytatja, és a következő napokban rendszeresen elvégzi majd a koronavírus-tesztet - áll a közleményben, amely szerint azért nem azonnal végzik el az első tesztet, mert az esetleges fertőzést még nem lehetne teljes bizonyossággal kimutatni.



A szövetségi kormány és a tartományok új irányelvei a járványügyi korlátozások minimális szintjét szabják meg. A járványban leginkább sújtott tartományok egyike, Bajorország - ahol vasárnap délután megközelítette a 4500-at az igazolt fertőzések száma, a halálos áldozatoké pedig 21 volt - kormánya bejelentette, hogy megtartja a tartományközi megállapodásban rögzítettnél szigorúbb előírását, amely szerint kizárólag a közös háztartásban élők tartózkodhatnak együtt közterületen.



A Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint Németországban vasárnap estig 23 974 koronavírus-fertőzést regisztráltak. A 20 ezres határt szombaton lépte át az igazolt fertőzések száma. A Covid-19 betegségben vasárnap estig 92 ember halt meg.