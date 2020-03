Járvány

Koronavírus - További csaknem 5 ezer román állampolgár tért haza nyugatról az elmúlt huszonnégy órában

Az elmúlt huszonnégy órában mintegy 4800 román állampolgár tért haza Nyugat-Európából a román-magyar határon levő nagylaki határátkelőn keresztül, így összesen már 17 ezren tértek haza - közölte pénteken az Arad megyei határrendészet.



Filip Ionut Matei, az aradi határrendészet szóvivője az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy a Magyarország által megnyitott humanitárius folyosón 2700 járművel érkezett a 4800 román állampolgár, így a humanitárius folyosó megnyitása óta összesen 17 ezer személy lépte át a román-magyar határt azok közül, akik ideiglenesen Ausztriában rekedtek, miután a magyar hatóságok a határok lezárásáról döntöttek a külföldi állampolgárokkal szemben.



A szóvivő szerint csütörtökön délutánra csökkent a várakozók száma, de péntek reggel ismét zsúfolt volt a határátkelőhely. A külföldről érkező román állampolgárok zöme az úgynevezett piros zónákból érkezik, ezért ők automatikusan házi elkülönítésbe kerülnek még akkor is, ha nincsenek náthás tüneteik. A hatóságok karanténba helyezik azokat, akiknél kimutatják a koronavírus-fertőzést.



Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten bejelentette: amíg a román kormány garantálja, hogy fogadja a nyugat felől érkező román és bolgár állampolgárokat, addig Magyarország biztosítja nekik a humanitárius folyosót.



Klaus Iohannis román államfő szintén csütörtökön újfent azzal a kéréssel fordult a külföldön élő románokhoz, hogy a húsvéti ünnepek közeledtével ne látogassanak haza családjaikhoz, mert ezzel is óvni tudják az otthon maradottakat. Az elnök arra kérte a külföldről hazatért és házi elkülönítésben levő állampolgárokat, hogy szigorúan tartsák be ezt az intézkedést és működjenek együtt a hatóságokkal.