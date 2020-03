Járvány

Koronavírus - Szerbiában jelenleg a több tízezer hazatérő okozza a legnagyobb gondot

Vasárnap óta 65 ezer vendégmunkás, valamint külföldön tanuló vagy üdülő állampolgár tért vissza az országba, jelentős fennakadást okozva a határokon, de veszélyeztetve az országban élőket is. 2020.03.19 11:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szerbiában jelenleg a külföldről hazatérők nagy száma jelenti a legnagyobb gondot a koronavírus-járvány elleni küzdelemben - jelentette ki szerda este Ana Brnabic miniszterelnök.



Mint mondta, vasárnap óta 65 ezer vendégmunkás, valamint külföldön tanuló vagy üdülő állampolgár tért vissza az országba, jelentős fennakadást okozva a határokon, de veszélyeztetve az országban élőket is.



Kiemelte: ezek az emberek annak ellenére indultak útnak, hogy a kormány és a köztársasági elnök kifejezetten kérte, ne tegyék.



A hazatérők mindegyike - attól függően, honnan érkezik - 14-28 napos házi karanténra kényszerül.



Ana Brnabic azt is bejelentette, hogy a karantén szabályait megszegők súlyos büntetésekre számíthatnak. Azok, akik igazoltan megfertőznek másokat, 1-8 év börtönre ítélhetők, de akár 2-12 év szabadságvesztést is kaphatnak, ha a fertőzött meghal - figyelmeztetett.



Szerbiában csütörtökre 97-re nőtt a fertőzöttek száma.



Az elővigyázatossági intézkedések részeként lezárták a belgrádi Nikola Tesla nemzetközi repülőteret, az államfő és a kormányfő pedig a határok teljes lezárását fontolgatja, ami azt jelenti, hogy határozatlan ideig a szerbiai állampolgárok sem léphetnének be az országba.