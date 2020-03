Járvány

Koronavírus - Az Egyesült Államok beszünteti a vízumkiadást sok országban

Az amerikai külképviseleteken - nagykövetségeken és konzulátusokon egyaránt - zavartalan a munka, csak a nem amerikai állampolgárok számára szünetel a vízumkiadás. 2020.03.19 07:37 MTI

Az Egyesült Államok külképviseletei, tekintettel az új típusú koronavírus terjedésére, beszüntetik a vízumkiadást sok országban - jelentette be az amerikai külügyminisztérium Washingtonban szerdán este.



A tárca közleménye szerint az amerikai külképviseleteken - nagykövetségeken és konzulátusokon egyaránt - zavartalan a munka, csak a nem amerikai állampolgárok számára szünetel a vízumkiadás.



"Amint lehetségessé válik, a vízumkiadás is folytatódik, de pontos dátumot erről jelen pillanatban nem tudunk adni" - fogalmazott a kommüniké.



A minisztérium nem tette közzé a vízumkiadás felfüggesztésében érintett országok listáját, azt tanácsolva a beutazási engedélyért folyamodóknak, hogy az adott államban található amerikai nagykövetségnél érdeklődjenek.



A Politico című amerikai lap exkluzív értesülései szerint a Trump-kormányzat a gazdaság fellendítése érdekében azt fontolgatja, hogy bővíti a vízumlehetőségeket azon gazdag külföldi bevándorlók számára - köztük a kínaiaknak is -, akik beruháznak az Egyesült Államokban. Az ilyen típusú vízum jogszerű tartózkodási engedélyt biztosít az Egyesült Államok egész területén. Eddig évente 10 ezer ilyen, EB-5-ösnek nevezett vízumot adtak ki, ezt a számot növelnék évi 75 ezerre, ugyanakkor a megkövetelt beruházási összeget 900 ezer dollárról (287 millió forintról) 450 ezer dollárra (143,5 millió forintra) csökkentenék.



A lap kormányzati forrásokból származó információi szerint a javaslatot a kormányzat várhatóan beilleszti az új típusú koronavírus terjedése miatt kialakult gazdasági visszaesést enyhíteni célzó gazdaságélénkítő csomagtervbe.



Az elképzelésnek vannak ellenzői. A Politico megszólaltatta R. J. Haumant, a Szövetség az Amerikai Bevándorlási Reformért nevű szervezet kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatóját, aki már tárgyalt a javaslatról mind a Fehér Házban, mind a szenátusban. Hauman a lapnak úgy nyilatkozott, hogy "Washington a legrosszabb formáját hozná, ha a koronavírussal kapcsolatos csomagtervet arra használná fel, hogy több zöldkártyához juttasson kétes beruházókat, ráadásul abból az országból, ahonnan a koronavírus eredt".



A Brookings Intézet adatai szerint az EB-5 vízumprogramban részt vevők elsősorban Kínából, Dél-Koreából és Tajvanról érkeznek az Egyesült Államokba.