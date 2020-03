Járvány

Koronavírus - Szükségállapotot hirdettek Észak-Macedóniában

Szükségállapotot hirdettek Észak-Macedóniában az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be Sztevo Pendarovszki államfő szerdán, miután megbeszélést folytatott a kormánytagokkal és az egészségügyi illetékesekkel.



A Vesti.mk szkopjei hírportál beszámolója szerint a szükségállapotot egyelőre 30 napra hirdették ki azzal a kikötéssel, hogy - ha szükség lesz rá - meghosszabbítható.



A szükségállapot kihirdetése lehetőséget biztosít a kormánynak arra, hogy megelőző intézkedéseket hozzon a parlament engedélye nélkül, az országgyűlést ugyanis korábban feloszlatták az április 12-re tervezett előrehozott választás miatt.



A választást kedden határozatlan időre elhalasztották.



Az államfő szerdán nem közölte, hogy milyen intézkedésekre készül a kormány, ám a szkopjei vezetés korábban már bezárta az iskolákat és a vendéglátóipari egységeket, lezárta a határokat a külföldi állampolgárok előtt, és betiltotta a tömeges rendezvényeket.



A nyugat-balkáni országban eddig 35 fertőzöttet regisztráltak, az egészségügyi miniszter szerint a járvány lecsengéséig 2000 betegre lehet számítani.



Sztevo Pendarovszki azt is közölte, hogy az ország függetlenségének 1991-es kikiáltása óta ez az első szükségállapot, "ebből is látszik, milyen komoly a helyzet".