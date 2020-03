Járvány

Koronavírus - Több tízezer ukránt szállítottak haza a világjárvány miatt kialakult helyzetben

Több tízezer ukránt szállítottak haza az elmúlt két napban külföldről az ukrán hatóságok az új koronavírus világjárványa miatt kialakult helyzetben. Volodimir Zelenszkij elnök legutóbbi videoüzenetében arról számolt be, hogy hétfőn 125 repülővel 23 ezer, kedden pedig 50 géppel 10 ezer ukrán térhetett haza.



Zelenszkij hozzátette, hogy szerdán még további 40 charterjárat indítását tervezik a külföldön rekedt ukrán állampolgárok evakuálására.



Lengyelországból kedden buszokkal szállítottak haza mintegy 3400 ukránt, még további körülbelül kétezer vár kimenekítésre.



Becslések szerint csaknem hárommillió ukrán dolgozik külföldön.



Eddig Azerbajdzsánból, Örményországból, Georgiából, Egyiptomból, Izraelből, Spanyolországból, Katarból, Moldovából, az Egyesült Arab Emírségekből, Thaiföldről és Törökországból evakuáltak ukrán állampolgárokat. A gépeket a kijevi, a dnyiprói, az odesszai, a zaporizzsjai, a lvivi (lembergi) és a harkivi repülőterek fogadják.



A hazatérőknek a rendelkezések szerint kétheti házi karanténba kell vonulniuk akkor is, ha nem mutatják a koronavírusos megbetegedés tüneteit.



Közben az ukrán főváros vezetésének rendelkezése értelmében szerdára virradóra leállt a metróközlekedés Kijevben, ami komoly nehézségeket okozott a felszíni közlekedésben, főként a reggeli csúcsforgalomban.



A TSZN hírtelevízió beszámolója szerint sokan nem tartották be azt az előírást, hogy a buszokon, a trolibuszokon és a villamosokon kocsinként csak tíz fő utazhat, ők is kizárólag védőmaszkban. A közösségi portálokon közzétett felvételek tanúsága szerint több jármű közlekedett tömve utasokkal, akiknek alig egy tizedén volt maszk. A kijeviek ezt azzal magyarázták, hogy nem tudtak az előírásról, illetve azzal, hogy sehol sem lehet védőmaszkot beszerezni az ukrán fővárosban.



A rendőrség egyébként feltartóztathatja és megbírságolhatja azt a tömegközlekedési járművet vezető sofőrt, aki megszegi a utaslétszuámra vonatkozó korlátozásokat. Ha az utasok nem engedelmeskednek a jármű vezetőjének, és többen szállnak fel a megengedettnél, a sofőrnek elvben nem szabad elindulnia, hanem rendőrt kell hívnia.