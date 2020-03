Járvány

Koronavírus - Fertőzés a WHO-nál

Spanyolországban meghaladta a tizenegyezret a koronavírus-fertőzöttek száma, egy nap alatt kétezer új esetet regisztráltak, ami csaknem 18 százalékos növekedést jelent - közölte Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója kedden Madridban. A Portugáliához tartozó Madeirán karanténba helyezték egy szálloda vendégeit. Az Egészségügyi Világszervezet genfi székhelyén is felbukkant a fertőzés.



Fernando Simón tájékoztatása szerint Spanyolországban mintegy ötezer embert ápolnak kórházban, 573-an intenzív osztályon vannak. A betegség 455 kórházi dolgozót érint. A vírusfertőzésből mintegy 1100-an gyógyultak ki, 491-en viszont elhunytak.



A legtöbb megbetegedést, több mint 4800 esetet a madridi tartományból jelentették, amelyet Katalónia és Baszkföld követ 1400 és 765 pozitív teszttel.



José Ángel Jimenez, a spanyol rendőrség operatív igazgatója szerint általánosságban az állampolgárok együttműködőek a harmadik napja tartó szükségállapot korlátozó intézkedések betartásában, miszerint csak a munkába járás és az alapvető szükségleti cikkek beszerzése miatt lehet utcára lépni.



A madridi hatóságok ezzel kapcsolatban négy őrizetbe vételről és 250 bírságolásról számoltak be. Barcelonában 123 szabályszegőt büntettek meg.



Három spanyolországi gyárban megtagadták a munkavégzést a dolgozók a fertőzés kockázatára hivatkozva, mivel nem biztosítottak számukra maszkot és kézfertőtlenítőt.



A madridi szállodaszövetség összesen 60 ezer szállodai férőhelyet ajánlott fel az autonóm kormánynak, ahol karanténkórházat lehet berendezni a nem súlyos állapotú fertőzöttek számára.



A Portugáliához tartozó Madeirán karanténba helyezték egy szálloda vendégeit, mert egy holland vendégnél diagnosztizálták a koronavírust - közölte kedden a sziget önkormányzata. A holland vendég múlt csütörtökön szállt meg a Quinta do Sol szállóban, amely a sziget legnagyobb településén, Funchal városban található. A helyi média úgy tudja, hogy a szállónak mintegy 120 vendége van. A Reuters hírügynökség szerint a szálloda vezetését egyelőre nem lehetett elérni érdeklődés céljából.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője, Christian Lindmeier kedden Genfben közölte, hogy a szervezet két munkatársa is megfertőződött az új koronavírussal. Mindketten jól vannak, kollégáikat tájékoztatták a helyzetről - tette hozzá.



Néhány kivételtől eltekintve a WHO genfi székhelyének több száz alkalmazottja otthonról dolgozik kedd óta. A hét eleje óta a világszervezetet vezető Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz is kizárólag online tartja csaknem napi gyakoriságú helyzetjelentéseit, és újságírókat sem engednek be a WHO területére.



Az ENSZ európai székhelyén is van egy fertőzött. A titkárság 1600 alkalmazottal működik, többségük otthonról látja el munkáját. Az épületben a hét eleje óta nem tartanak találkozókat és konferenciákat.