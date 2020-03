Járvány

Koronavírus - Karanténba vonult a lengyel kormány egy része

Karanténba vonult a lengyel kormány egy része, miután Michal Wos környezetvédelmi miniszter koronavírus-tesztje pozitívnak bizonyult. Ezért elhalasztják az államfő által összehívott, a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagról szóló kabinettanács szerdai ülését - közölte rendkívüli sajtóértekezletén Andrzej Duda elnök.



A lengyel kormányszóvivő korábbi közleménye szerint a miniszterek egy része a múlt keddi kormányülésen találkozott megfertőződött kollégájukkal. Azon az ülésen nem vett részt a koronavírus-járvány kezelésének irányításában döntő szerepet betöltő Mateusz Morawiecki kormányfő és Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter, s nem volt jelen a belügyi, a nemzetvédelmi, az igazságügyi és a kulturális tárca vezetője sem.



A karanténba helyezett miniszterek egyelőre ellátják feladataikat, első vírustesztjeik eredményét várhatóan még kedden közzéteszik.



A koronavírus-járvány okozta károk enyhítését célzó gazdaságélénkítő csomag keretében kölcsönöket tennének hozzáférhetővé kis- és középvállalkozók számára, elhalaszható lenne a társadalombiztosítási járulékok és az adó befizetése is.



A járvány lassítása érdekében Lengyelország a hét végén határzárat léptetett életbe. Az iskolai oktatást már múlt csütörtökön felfüggesztették. A kormány azt kérte, hogy az emberek lehetőleg maradjanak otthon, a munkáltatók tegyék lehetővé a távmunkát. Hétfőn Mateusz Morawiecki a belföldi légiközlekedés leállításáról döntött, kilátásba helyezték a belföldi vonatjáratok korlátozását is. Andrzej Adamczyk közlekedési miniszter hétfői közlése szerint az intercity vonatokat jelenleg 80 százalékkal kevesebben veszik igénybe.



A LOT légitársaság vasárnap óta állami támogatással, rendkívüli járatokkal szállítja haza a külföldön rekedt lengyelek tízezreit. Több órás várakozási időt jeleznek a közúti határátkelőkről, miután egészségügyi szűrést végeznek a hazatérőknél, akik ezt követően 14 napos házi karanténba kerülnek. A karantén feltételeit megszegőkre akár 5 ezer zlotys (mintegy 386 ezer forintos) pénzbüntetés szabható ki. Rendszeres ellenőrzésről, szükség esetén élelmiszer-ellátásról is ez ügyben a rendőrség, a katonaság, az önkormányzatok gondoskodnak.



Az új típusú koronavírus okozta megbetegedés lengyelországi felbukkanása óta kedd reggelig 205 személynél mutatták ki a Covid-19 fertőzést, és öt idős ember halt bele a betegségbe.