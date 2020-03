Járvány

Koronavírus - Négy napra leállítja spanyol és francia gyárait az Airbus

Négy napra leállítja spanyol és francia üzemeit az Airbus, hogy szigorú egészségügyi intézkedéseket vezessen be - közölte az európai repülőgépgyártó kedden az MTI-vel.



A toulouse-i székhelyű társaság közlése szerint a francia és spanyol hatóságok napokban meghozott döntései miatt kell négy napra leállítani a termelést, hogy addig szigorú egészségügyi és biztonsági intézkedéseket vezethessenek be. Ezek elsősorban a higiéniát, a szigorú takarítást, és az emberek közti távolság megtartását szolgálják.



Az Airbus hangsúlyozta, mindenben követik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait és a helyi hatóságok előírásait. Az Airbus minden olyan munkakörben, ahol ez lehetséges, otthoni távmunkát rendelt el, emellett folyamatosan tárgyal a légitársaságokkal és lízingcégekkel, hogy a lehető legkisebb legyen a fennakadás a gépek leszállításában.



A gyártó Franciaországban négy, Spanyolországban három gyárral rendelkezik és mintegy 52 ezer embert foglalkoztat. Ezekben az egységekben készülnek a gépek törzsei, vízszintes vezérsíkjai és orr részei, Toulouse-ban pedig mind a négy kereskedelmi típusnak van egy végösszeszerelő gyártósora.