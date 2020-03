Koronavírus

Macron: Franciaországban kijárási korlátozások lépnek életbe, az EU lezárja a külső határait

A koronavírus-járvány terjedésének fékezésére Franciaországban kijárási korlátozások lépnek életbe kedd déltől legalább két hétre, az Európai Unió pedig lezárja a külső határait harminc napra - jelentette be Emmanuel Macron.



A francia elnök hétfő esti televíziós beszédében elmondta: szigorúan a legszükségesebbre szűkíti a franciák mozgását, a szabályszegés büntetést von maga után.



Emmanuel Macron azt is bejelentette, hogy elhalasztja az önkormányzati választások vasárnapra tervezett második fordulóját, felfüggeszti a reformokat, beleértve a vitatott nyugdíjreformot is, valamint jelezte, hogy az Európai Unió egy hónapra lezárja a külső határait.