Járvány

Koronavírus - Orbán Viktor: Magyarország továbbra sem engedi be az Olaszországból érkező szerbeket

Továbbra sem áll módjában Magyarországnak beengedni senkit, aki Olaszországból érkezik, azokat sem, akik szerb állampolgárok és Szerbiába akarnak hazamenni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára vasárnap feltöltött videóban.



Orbán Viktor vasárnap reggel utazott Belgrádba, ahol fogadta őt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke. A megbeszélés után a magyar miniszterelnök a belgrádi magyar nagykövetség épülete előtt készített rövid videoüzenetet.



A miniszterelnök elmondta: kicserélték tapasztalataikat a szerb elnökkel a koronavírus-járvány kezelésének ügyében.



Orbán Viktor azt mondta: van egy közös témájuk is, a szerb-magyar határ. Megállapodtak, hogy a teherforgalom továbbra is bonyolódhat, bár biztonsági intézkedések mellett.



Hozzátette: Magyarországnak azonban továbbra sem áll módjában beengedni azokat, akik Olaszországból érkeznek, a szerb állampolgárokat sem, akik Szerbiába akarnak hazamenni.



"Megértést kértem Szerbia elnökétől, Magyarország határa Olaszország irányába továbbra is zárva van" - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.