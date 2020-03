Járvány

Egyre több a fertőzött, mégis lazáznak az olaszok Szicílián

Felháborodottan számolt be az egyik olasz meteorológiai lap, miszerint fittyet hánynak a szicíliaiak a kormány és az egészségügyi szakemberek által közzé tett felhívásoknak, azaz annak, hogy mindenki maradjon otthon annak érdekében, hogy lelassítsuk a koronavírus-járvány terjedését.



Bár sokan tiszteletben tartják az utasításokat és csak szükség esetén távoznak otthonukból, de vannak bőven olyanok is, akik csoportosan járnak-kelnek, mintha semmi sem történt volna, parkokban, utcákon, tereken töltik az idejüket.



Catania város egyik sétányán például több tucat ember volt a hétvégén, sokan edzettek, sportoltak a szabad levegőn közöttük. Annak ellenére, hogy köztudott, a fertőzés könnyen átadható, még akkor is, ha nincs közvetlen érintkezés.



Nyilván kevesen tudnak ellenállni a csodás napsütésnek és a 18 Celsius-fokos időnek, de a szicíliai fertőzéses esetek száma napról napra nő, már több mint 150 megbetegedést regisztráltak.