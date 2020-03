Járvány

Koronavírusos a marokkói miniszter, aki a héten Pintérrel és más magyarokkal tárgyalt

Abdelkader Amara a héten Magyarországon járt, szombaton pedig azt közölte a marokkói média, hogy a politikus koronavírustesztje pozitív lett.

Szombaton este közölték a marokkói lapok, hogy koronavírussal fertőződött meg Abdelkader Amara, az ország közlekedési és vízügyi minisztere. A La Vie Éco beszámolója szerint egy európai tárgyalásról hazaérkező politikus szokatlan fáradtságot érzett és fájt a feje, ezért orvoshoz fordult, a tesztek pedig szombaton kimutatták, hogy az új koronavírus fertőzte meg.



Mivel a miniszter tünetei nem súlyosak, az orvosaival való konzultáció után a lakásában különítette el magát 14 napra és azt tervezi, hogy onnan fog dolgozni - írta a 444.hu.



Abdelkader Amara megfertőződése azonban nemcsak Marokkó, de Magyarország politikusainak is fontos hír. A miniszter a héten ugyanis európai tárgyalásainak utolsó állomásaként szerdán Magyarországon is járt és egy rakás magyar politikussal tárgyalt.



A Mapnews cikke szerint találkozott Mosóczi Lászlóval, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkárával, a Réaltiés Online szerint pedig Pintér Sándor belügyminiszterrel is tárgyalt.



Egy fotó tanúsága szerint a tárgyaló felek nem sokat törődtek a koronavírus-járvány idején ajánlott biztonsági intelmekkel, már ami a klasszikus kézfogást illeti.



Réaltiés Online cikke megemlíti, hogy Budapest volt Amara útjának utolsó állomása, illetve azt, hogy másnap, a hazaérkezése után részt vett a marokkói kormány ülésén.