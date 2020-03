Járvány

Koronavírus - Házi karanténba kerül a teljes román kormány

Házi karanténba kerül a román kormány valamennyi minisztere és a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezető testületének és szenátusi frakciójának minden tagja, miután a párt egyik szenátorát, aki az elmúlt napokban részt vett a párt politikai döntéshozatalában, koronavírus-fertőzöttnek találták.



Ezt Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök jelentette be pénteken rendkívüli sajtótájékoztatón. Elmondta: Virgil Chitac szenátor, aki pénteken koronavírus-fertőzöttnek bizonyult, részt vett a romániai kormányválság feloldásával kapcsolatos politikai egyeztetéseken, és fennáll a veszélye, hogy mások is megfertőződtek.



A miniszterelnök bejelentette: a kormány egyik protokollvillájába vonul házi karanténba, ahol minden lehetősége meglesz, hogy továbbvigye hivatalát. Arra kérte a kormány tagjait, hogy szigeteljék el magukat, és csakis telefonon, elektronikus úton lépjenek kapcsolatba egymással, munkatársaikkal. Azt is közölte, hogy a kormány minden tagjától és a PNL azon politikusaitól, akik kapcsolatba kerültek fertőzött kollégájukkal, mintát vesznek, amelyen elvégzik a koronavírus-tesztet, és a vizsgálat eredményeit nyilvánosságra hozzák.