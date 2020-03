Koronavírus - a kanadai miniszterelnök felesége is megfertőződött

Koronavírusos lett Sophie Gregoire Trudeau, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök felesége. A kanadai first lady jól érzi magát, de karanténba került. Justin Trudeau vírustesztje egyelőre negatív, de 14 napra őt is elszigetelik.



A miniszterelnök egyébként már akkor önkéntes karanténba vonult, amikor a felesége elkezdett influenzás tüneteket produkálni, és felmerült a koronavírus-gyanú.



A kormányfő arról számolt be Twitter-oldalán, hogy felesége orvosi megfigyelés alatt van, de a tünetei nem súlyosak.



Mint ismeretes, Sophie Gregoire Trudeau azután lett beteg, hogy hazatért egy angliai utazásról.

I have some additional news to share this evening. Unfortunately, the results of Sophie's COVID-19 test are positive. Therefore, she will be in quarantine for the time being. Her symptoms remain mild and she is taking care of herself and following the advice of our doctor.