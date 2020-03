Járvány

Koronavírus - New Yorkban rendkívüli állapotot hirdettek ki, Kaliforniában bezárt Disneyland

New York városban rendkívüli állapotot hirdettek ki csütörtökön, Kaliforniában pedig bejelentették, hogy átmeneti időre bezárták Disneylandet az új koronavírus terjedése elleni küzdelem keretében.

Bill de Blasio, New York polgármestere a rendkívüli állapot bejelentése utáni sajtókonferenciáján úgy fogalmazott: "olyan helyzetbe kerültünk, amely csak a háborúhoz hasonlítható".



A Nagy Almának becézett keleti parti metropoliszban csütörtökön már 95 embert diagnosztizáltak az új koronavírus fertőzésével, de a polgármester közölte, hogy a városban legalább ezer megbetegedésre számítanak egy héten belül.



New York híres színházi negyede, a Broadway sötétbe borult, a színházak bezártak, Andrew Cuomónak, New York állam kormányzójának a rendelkezésére pedig betiltottak minden olyan rendezvényt, amelyen 500 főnél többen vannak. A Metropolitan Opera után csütörtökön a Carnegie Hall is bejelentette, hogy péntektől március végéig nem lesznek előadások.



Törölték az ír közösség Szent Patrik-napi szokásos felvonulását és ünnepségsorozatát, amelyet pedig 1762 óta minden évben megtartanak. A Manhattan szívében lévő és mindig nyüzsgő Times Square - a televíziók tudósításai szerint - kihalt.



De Blasio "kijózanítónak" nevezte a kialakult helyzetet. Mint mondta: "az elmúlt éjszaka óta, pár órán belül a világ mintha a feje tetejére állt volna". A polgármester kifejtette, hogy a kormányzóval egyetértésben csak azoknak az éttermeknek a nyitva tartását engedélyezi, amelyek 500-nál kevesebb vendéget fogadnak. Jelezte, hogy néhány szórakozóhely - mint például a Madison Square Garden, vagy a Radio City Music Hall - előreláthatóan csak hónapok múlva nyitja meg ismét a kapuit.



A polgármester fájdalmasnak nevezte a szigorú intézkedéseket, de hangsúlyozta, hogy elengedhetetlenek. Elmondta, hogy a betegek számának várható emelkedése miatt a városvezetés felkészült új intenzív részlegek megnyitására, ezeket várhatóan kórházak parkolóiban alakítják majd ki. Közölte azt is, hogy ötezer lélegeztetőgép áll rendelkezésre a súlyos esetek kezeléséhez.



Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom csütörtökön javasolta, hogy a "nem létfontosságú" rendezvényeket napolják el, és átmeneti időre zárják be azokat a szórakozóhelyeket, ahol 500 főnél többen gyűlhetnek össze. A Los Angeleshez közeli Anaheimben lévő Disneyland szóvivője csütörtök este bejelentette, hogy a szórakozóparkot péntektől bezárják, az ottani szállodák pedig hétfőtől nem fogadnak vendégeket. A Disney az alkalmazottaknak a kényszerű szünet idején is a teljes fizetésüket folyósítja.



Kaliforniában is több kulturális rendezvényt töröltek: így például a híres Coachella zenei fesztivált, és a Beverly Hills-i filmfesztivált.

Lapértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök munkatársai tanulmányozzák a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után, valamint a 2008-2009-es pénzügyi válság idején hozott gazdasági intézkedéseket. A Politico című lap úgy tudja, hogy a pénzügyminisztériumban külön csoport dolgozik azon, hogy a járvány hatásait leginkább megszenvedő ágazatokat hogyan mentsék meg a gyors összeomlástól. Elsősorban a légi- és hajótársaságokat, és a szolgáltatóipar szereplőit érintő átmeneti adócsökkentésekről tárgyalnak.



Ilyen jellegű lépésekre utalt Donald Trump is a szerda este elmondott beszédében, amelyben bejelentette az Európából érkezők beutazásának felfüggesztését. Az elnök akkor azt mondta: felkérte a pénzügyminisztériumot, hogy engedélyezze az adóbefizetések késleltetését azoknál a vállalatoknál, amelyeket különösen súlyosan érint a koronavírus-járvány. "Ez a lépés több mint 200 milliárd dollárt pumpálhat a gazdaságba" - fogalmazott az elnök.