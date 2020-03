Járvány

Koronavírus - Az iskolák, az éjszakai klubok, a kávéházak és az éttermek is bezárnak Belgiumban

Az iskolák, az éjszakai klubok, a kávéházak és az éttermek is bezárnak péntek éjféltől Belgiumban az új típusú koronavírus terjedésnek megelőzése érekében. Erről döntött rendkívül ülésén a belga nemzetbiztonsági tanács csütörtök éjjel.



Sophie Wilmes belga ügyvezető miniszterelnök tájékoztatása szerint minden szabadidős tevékenységet, legyen az sport, kulturális vagy ünnepi jellegű, méretétől, a résztvevők számától vagy jellegétől függetlenül, akár állami, akár magánrendezvény, törölni kell, vagy el kell halasztani. A szórakozóhelyeket, kávéházakat és éttermeket egyaránt be kell zárni.



Rendes nyitva tartás szerint csak a gyógyszertárak és az élelmiszerüzletek maradhatnak nyitva. A többi üzlet kizárólag a hétközben lesz nyitva, hétvégén zárva kell tartaniuk. Az iskolák szintén bezárnak, az órákat nem tartják meg. Mindazonáltal meg kell szervezniük az ott-tartózkodást mindazon gyerekek számra, akiknek a szülei az egészségügy területén dolgoznak, és azoknak, akiknek a nagyszülőkön kívül más felügyeletet nem tudnak biztosítani. Az óvodákat a bezárás nem érinti - közölte.



Az egyedül élő időseket arra kérik, hogy maradjanak otthon, csak élelmiszer-vásárlás céljára mozduljanak ki, de csak csúcsidőn kívül. A munkáltatókat felszólították, hogy munkakezdés szempontjából legyenek rugalmasok, ezzel is csökkentve a közlekedés túlzsúfoltságát, valamint ösztönözzék a távmunkát. A tömegközlekedés továbbra is működni fog, de a miniszterelnök azt javasolta, hogy csak szükség esetén vegyék igénybe az emberek.



A rendőrség ellenőrzi a rendelkezések betartását, és adminisztratív eszközökkel kényszeríti ki végrehajtásukat - közölte Wilmes.



A rendelkezések péntek éjféltől április 3-ig, a húsvéti szünetet megelőző péntekig maradnak érvényben - mondta az ügyvezető miniszterelnök.



Csütörtökön 76 új koronavírus-fertőzést regisztráltak, ezzel 399-re emelkedett a fertőzöttek száma Belgiumban. Flandriában, az ország északi, flamand nyelvű régiójában 66 új esetet, Brüsszelben hármat, Vallóniában, az ország déli, francia nyelvű részében pedig 16 új esetet diagnosztizáltak. Az országban három ember halt meg koronavírus-fertőzésben.