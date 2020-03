Járvány

Franciaországban kétezer fölött a koronavírus-fertőzöttek száma

A koronavírus-járvány terjedésének felgyorsulása miatt a francia kormány felkészült az olaszországi forgatókönyvnek megfelelő intézkedések bevezetésére, miután az ország tíz gócpontjában kétezer fölé nőtt a fertőzöttek száma és az elmúlt 24 órában újabb 15 ember halálával 48-ra emelkedett a halálos áldozatok száma.



A francia egészségügyi minisztérium szerda esti tájékoztatása szerint a 2281 fertőzött 497-tel több, mint előző nap volt, közülük 105-öt kezelnek súlyos állapotban intenzív osztályon. A 48 halálos áldozat közül 25-en férfiak és 23-an nők, többségük krónikus betegségben szenvedett, 33-an 75 évesnél idősebbek voltak.



"A vírus egyre aktívabban terjed egyre több régióban" - mondta szerda este Jérome Salomon az egészségügyi minisztérium járványügyi felelőse. "Az olasz forgatókönyvre is fel kell készülnünk" - tette hozzá.



Az országban tíz gócpontot tartanak nyilván, szerdán a dél-franciaországi Montpellier-ben is több esetet találtak, így a várostól keletre található településeken - a többi gócponthoz hasonlóan - minden oktatási intézmény, óvoda és bölcsőde bezárt. Ebben az övezetben minden, ötven főnél több embert vonzó rendezvényt betiltottak. Másutt országszerte maximum ezer fő részvételével engedélyezettek a rendezvények.



Korzika szigetén - ahol 51-en fertőzött van - szintén bezártak az oktatási intézmények március 28-ig a járvány terjedésének lelassítása érdekében, miután a hatóságok szerint a gyerekek számítanak a legfőbb vírushordozóknak.



"Van olyan régió, ahol több száz esetet találtunk, máshol csak néhány tucatot. A vírus nem egyformán terjed az országban" - mondta Olivier Véran egészségügyi miniszter magyarázatként arra, hogy miért nem hirdette még ki Franciaország a járványhelyzet legsúlyosabb fokozatát. "A cél még mindig az, hogy megfékezzük a járványt" - tette hozzá, jelezve azt is, hogy naponta 1200 tesztet végeznek el az egészségügyi hatóságok.



Emmanuel Macron államfő csütörtök este televíziós beszédet mond, alig három nappal az önkormányzati választások első fordulója előtt, amelyet annak ellenére nem kíván elhalasztani a kormány, hogy maga a köztársasági elnök a hét elején rendkívülinek nevezte a járványhelyzetet.



Az egészségügyi minisztérium jelezte: minden választási helyiségben kézfertőtlenítő gél áll majd rendelkezésre, és a választókat arra kérik, hogy a saját tollukat használják a voksolásnál.



Csütörtök délelőtt Édouard Philippe miniszterelnök és kormányának öt minisztere megbeszélést folytat valamennyi parlamenti párt vezetőjével és frakcióvezetőjével, valamint a nemzetgyűlés és a szenátus elnökével, hogy előkészítsék a járványhelyzet harmadik, legsúlyosabb fokozatának bevezetését.