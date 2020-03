Járvány

Koronavírus - Lengyelországban is felfüggesztik az iskolai oktatást

A Covid-19-fertőzés terjedését megelőző intézkedésként Lengyelországban felfüggesztik az oktatást az alsó-, közép- és felsőfokú tanintézményekben egyaránt - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő a koronavírus-helyzet kezelésére létrehozott válságstáb szerdai tanácskozása után.



Piotr Glinski kormányfőhelyettes, kulturális és örökségvédelmi miniszter pedig közölte: a kormány úgy döntött, hogy csütörtöktől felfüggesztik a kulturális intézmények, köztük színházak, mozik, múzeumok, művészeti iskolák olyan rendezvényeit, amelyek közönség előtt zajlanak.



A kormány döntése értelmében március 16-tól, hétfőtől két hétig ideiglenesen bezárják az összes bölcsedét, óvodát, általános iskolát. A középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben már csütörtöktől nem lesz tanítás, egyelőre március 25-ig. A miniszterelnök azzal indokolta az intézkedést, hogy elemzések szerint a vírus terjedni fog, ezért óvintézkedésekre van szükség.



Morawiecki azt kérte, hogy az óvodás és általános iskolás gyerekek lehetőleg már csütörtökön maradjanak otthon. Mindazonáltal csütörtökön és pénteken még nyitva lesznek ezek az intézmények azok számára, akiknek a szülei nem tudják azonnal megoldani kiskorú gyerekeik felügyeletét.



Javasolta továbbá, hogy a következő napokban a kiskorú gyerekek csak otthonuk legközelebbi környezetében, nagyobb közösségeken kívül tartózkodjanak, nem érintkezve nagyszüleikkel, mert tünetmentesen is terjeszthetik a koronavírust.



Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter az idősebb diákoktól azt kérte, hogy a fertőzés terjedésének lassítása érdekében ne "iskolai többletszünetként", összejövetelekre való alkalomként tekintsenek az óvintézkedésre, hanem lehetőleg otthon, "gyakorlatilag házi karanténban" töltsék a következő napokat.



"A saját, valamint mások egészsége érdekében viselt társadalmi felelősség nélkül semmilyen közigazgatási rendelet nem állítja meg a járványt" - hangsúlyozta a tárcavezető.



Marlena Malag szociális, család- és munkaügyi miniszter rámutatott: a múlt héten elfogadott különleges törvény értelmében a nyolc év alatti gyerekek szülei orvosi igazolás nélkül, mindössze a munkáltatóhoz eljuttatott nyilatkozat alapján jogosultak a táppénz folyósítására, és lehetséges számukra a távmunka is.



Az egészségügyi miniszter beszámolt arról, hogy keddtől szerda reggelig három újabb esettel 25-re nőtt a lengyelországi fertőzöttek száma.



Lengyelországban már kedden elrendelték a tömegrendezvények törlését, az összes közúti, vasúti határátkelőhelyen, valamint a balti-tengeri kikötőkben pedig egészségügyi ellenőrzést vezettek be.