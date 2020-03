Járvány

Koronavírus - Egyes vállalatok ismét megkezdhetik tevékenységüket a közép-kínai Vuhanban

Egyes vállalatok ismét megkezdhetik a tevékenységüket a közép-kínai Vuhanban, amelyet január 23-án helyeztek vesztegzár alá az új típusú koronavírus terjedésének megfékezésére. 2020.03.11 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna tudósítása szerint Hupej tartomány vezetése szerdán bejelentette, hogy a tartomány székhelyén, Vuhanban az egészségügyi cikkeket és mezőgazdasági termékeket előállító vállalatok, valamint a közszolgáltatásokkal foglalkozó, vagy a belföldi, illetve nemzetközi kereskedelemben kulcsszerepet betöltő cégek ismét megkezdhetik a működésüket.



A tartományi kormányzat közleménye azonban arra is kitért, hogy a tömegközlekedésre vonatkozó korlátozások továbbra is érvényben maradnak, és egyelőre az iskolákat sem nyitják ki.



Az enyhítések annak köszönhetőek, hogy a járvány kínai gócpontjának számító tartományban és székhelyén a napi adatok alapján a vírus terjedését sikerült nagy mértékben korlátozni. A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság szerdai jelentése szerint kedd éjfélig Vuhanban mindössze 13 újabb fertőzöttet diagnosztizáltak, a tartomány egyéb részeiről pedig immár hatodik napja nem számoltak be újabb fertőzésről. Kína szárazföldi területén, Hupej tartományon kívül 11 újabb fertőzöttet jelentettek kedd éjfélig, akik közül 10 páciens külföldön fertőződött meg, egy pedig egy korábban Iránban megfertőződött betegtől kapta el a fertőzést.



A szárazföldi Kínában összesen 80 778 embert fertőzött meg az új típusú koronavírus, közülük kedd éjfélig 61 475-en gyógyultak meg, a halálesetek száma pedig 3162-re nőtt. Jelenleg több mint 16 ezren állnak kezelés alatt az országban, 15 671 pácienst közülük Hupej tartományban látnak el.