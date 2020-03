Járvány

Koronavírus - Meghaladta az ezret az Egyesült Államokban a diagnosztizált betegek száma

Meghaladta az ezret az azonosított fertőzöttek száma az Egyesült Államokban - közölte a Baltimore-i Johns Hopkins Egyetem, amely az országos járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) mellett rendszeresen közli az új típusú koronavírus-járványra (Covid-19) vonatkozó adatokat és fejleményeket.



Az ezredik esetet szerdára virradó éjjel jelentették Kaliforniából. A betegek száma ezzel vasárnap óta csaknem megduplázódott. A halálesetek száma is emelkedett: eddig 31 ember halt bele a SARS-CoV-2 vírus okozta tüdőgyulladásba.



A Johns Hopkins adatai szerint - amelyek egybeesnek a CDC statisztikáival - a legtöbb fertőzést továbbra is az északnyugati Washington államban tartják nyilván, ahol csaknem 280 beteget kezelnek tüdőgyulladással. Kedden Washington állam egyetlen megyéjében 75 új beteget diagnosztizáltak.



Kedden az északkeleti Massachusetts állam kormányzója, Charlie Baker is egészségügyi rendkívüli állapotot hirdetett, miután a fertőzöttek száma 92-re ugrott. Kedden 70 új beteget regisztráltak, valamennyien egy bostoni biotech-cég február végi konferenciáján vettek részt. Közleményében Baker bejelentette, hogy a massachusettsi kormányzat elhalaszt minden rendezvényt, az elkerülhetetlenül szükséges konferenciákat interneten tartják majd, és felfüggesztik a köztisztviselők államon kívüli utazásait is.



Egyúttal felkérte a vállalatokat is, hogy ne tartsanak konferenciákat és rendezvényeket, munkatársaikat tanácsolják el a Massachusettsen kívüli utazásoktól, a veszélynek fokozott mértékben kitett - idős vagy krónikus betegséggel küszködő - munkatársak számára pedig biztosítsák az otthonról történő munkavégzés lehetőségét.



Anthony Fauci, a fertőző betegségek országos intézetének igazgatója a Fehér Ház keddi sajtótájékoztatóján már figyelmeztetett arra, hogy a megbetegedések elkerülhetetlenül szaporodni fognak. Mint fogalmazott: ma már nem lehet úgy viszonyulni a koronavírus terjedéséhez, mint akár néhány héttel ezelőtt is, függetlenül attól, hogy valaki hol, az Egyesült Államok melyik részén él.



A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.