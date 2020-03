Járvány

Koronavírus - Lengyelországban törlik a tömegrendezvényeket

Lengyelországban a Covid-19-fertőzés terjedését megelőző intézkedésként elrendelik a tömegrendezvények törlését - közölte Mateusz Morawiecki kormányfő a koronavírus körüli helyzet kezelésére létrehozott válságstáb keddi tanácskozása után.



Morawiecki radikális megelőző intézkedések szükségességéről beszélt, utalva az Olaszországban és a nyugat-európai országokban terjedő járványra. Elmondta: a kormány további lépéseket fontolgat, ezekről a következő napokban tájékoztatnak.



A kormányfő szerint az epidemiológiai elemzések mutatják, hogy a fertőzés az offenzív fázisában van, Lengyelországban a megbetegedések száma várhatóan növekedni fog. Aláhúzta a terjedés lassításának fontosságát.



Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy kedd reggelre eggyel, 18-ra nőtt a lengyelországi fertőzöttek száma, két idősebb beteg állapota súlyos. Jaroslaw Gowin kormányfőhelyettes, felsőoktatási miniszter közölte: az egyetemeknek javasolta, hogy függesszék fel a nemzetközi konferenciákat, a diákcserét. Fontolóra veszi az oktatás felfüggesztését is, az oktatási intézmények vezetőit arra kötelezi, hogy elemezzék az e-learning alkalmazásának lehetőségeit.



Dariusz Piontkowski oktatásügyi miniszter szerint az általános és a középiskolák igazgatói konkrét körülményektől függően dönthetnek az oktatás felfüggesztéséről, az ilyen esetek már előfordultak a helyi fertőzésgyanús esetek kapcsán.

Mariusz Kaminski belügyminiszter beszámolt arról, hogy keddtől Lengyelország egész keleti határára terjesztik ki az egészségügyi ellenőrzést. Az intézkedést már hétfőn bevezették a lengyel-német és a lengyel-cseh határon, és napokon belül Lengyelország összes közúti, vasúti határátkelőhelyén, valamint a balti-tengeri kikötőkben is alkalmazzák.



A koronavírus kapcsán kedden összeült az Andrzej Duda elnök által összehívott nemzetbiztonsági tanács is.



A májusban esedékes lengyel elnökválasztás kapcsán a hét elején már több jelölt, köztük Andrzej Duda bejelentette, hogy felfüggesztik a zárt helyiségekben zajló kampánygyűlések szervezését.



A keddi nap folyamán a hatóságok további három megerősített fertőzésről tájékoztattak, így 20-ra nőtt a lengyelországi megbetegedések száma. Az egyik beteg Jaroslaw Mika, a lengyel hadsereg főparancsnoka, akit a varsói katonai kórházban kezelnek, állapota jó.



A tábornok a múlt heti, a németországi Wiesbadenben rendezett NATO-konferencián fertőzött meg - közölte Mika szóvivője a PAP hírügynökséggel. Arról, hogy a koronavírust korábban a konferencia olasz résztvevőjénél mutatták ki, vasárnap számolt be a Reuters hírügynökség.