Légikatasztrófa

Maláj utasszállító - Holland ügyész: Moszkva beavatkozik a tárgyalás menetébe

Komoly jelek utalnak arra, hogy Oroszország különböző eszközökkel beavatkozik a maláj légitársaság MH17-es járatszámú repülőgépe elleni hat évvel ezelőtti támadás tárgyalásának menetébe - közölte Thijs Berger ügyész a hollandiai Schiphol bíróságán hétfőn kezdődött tárgyalás második napján.



Berger elmondása szerint bizonyítékok vannak arra, hogy orosz hírszerzők megpróbálták feltörni az ügyben eljáró, holland vezetésű - holland, ausztrál, maláj, ukrán és belga összetételű - nemzetközi nyomozócsoport több tagjának számítógépét.



"Egyértelmű jelek utalnak arra, hogy az orosz kormány nagyon szívesen megakadályozná ezt a nyomozást, és nem riad vissza attól sem, hogy e célból bevetésre küldje a biztosági szolgálatok embereit" - fogalmazott.



Arra emlékeztetett, hogy az orosz biztonsági szolgálatok ügynökeit az elmúlt években számos európai országban gyilkossággal vádolták. Ez sötét árnyékot vet az MH17-es ügyében folytatott eljárásra is - tette hozzá.



Dedy Woei-a-Tsoi ügyész, aki szerint az orosz beavatkozás nem áll meg ezen a ponton, azzal vádolta Moszkvát, hogy minden eszközzel megpróbálja elrejteni az igazságot. A Kelet-Ukrajna felett lelőtt repülőgép sorsa az orosz kormány dezinformációs kampányának tankönyvi példája - mondta.



"Nyilvánvaló, hogy ennek még nincs vége. Mindent meg kell tenni a tanúk biztonságos meghallgatása érdekében" - emelte ki.



A hollandiai Schiphol bíróságán hétfőn, a vádlottak távollétében kezdődött meg a maláj légitársaság MH17-es járatszámú utasszállítója elleni támadás tárgyalása.

A Malaysia Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó repülőgépét 2014. július 17-én Kelet-Ukrajna felett érte rakétatalálat. A pilótafülke mellett felrobbant rakéta szilánkjainak ezrei fúrták át a Boeing típusú gépet, amely a levegőben darabokra tört, és lezuhant. A tragédiában a fedélzeten tartózkodó mind a 298 utas - köztük 196 holland és 27 ausztrál állampolgár -, valamint a legénység is életét veszette.



Az ügyben eljáró nemzetközi nyomozócsoport 2019 júniusában közölte, hogy a gyanúsítottak - az orosz Igor Girkin, Szergej Dubinszkij és Oleg Pulatov, valamint az ukrán Leonyid Harcsenko - részt vettek a gépet megsemmisítő föld-levegő rakéta telepítésében.



A nyomozócsoport 2016 őszén közzétett jelentésében azt írta, hogy a rakéta nem sokkal a támadás előtt érkezett Kelet-Ukrajnába Oroszországból, ahová a Boeing 777-es lelövése után a kilövőállást vissza is vitték.



A katasztrófák vizsgálatában illetékes holland hatóság azt állapította meg, hogy a repülőgépet egy földi telepítésű, BUK típusú légelhárító rakétával lőtték le, amelyet feltételezhetően a szakadárok területéről - Pervomajszk település mellől - indítottak.



Oroszország mindvégig tagadta, hogy köze volt a gép lelövéséhez.



Az ügy részleteit ismerők szerint a tárgyalás egy évnél hosszabban is eltarthat.