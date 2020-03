Járvány

Koronavírus - Karanténba vonult az EP elnöke

Önként 14 napos karanténba vonult az Európai Parlament (EP) elnöke - ezt maga David Sassoli jelentette be az EP honlapján közzétett nyilatkozatában kedden.



Sassoli az új koronavírus járványának terjedése kapcsán hozott legfrissebb olaszországi, valamint az Európai Parlament hétfőn meghozott intézkedéseire hivatkozva függesztette fel munkájának azon részét, amelyhez személyes jelenléte szükséges.



Arra emlékeztetett, hogy a járvány terjedése miatt az olasz kormány az egész országra kiterjesztette a legmagasabb fokozatú óvintézkedéseket, és szerinte ezeknek minden olasz képviselőre hatással kell lenniük.



"Mivel az elmúlt hétvégén Olaszországban tartózkodtam, úgy döntöttem, hogy óvintézkedésként, követve az előírásokat, elnöki tisztségemet brüsszeli otthonomból gyakorlom a következő 14 napban. A COVID-19 betegség mindenkit felelős viselkedésre és óvatosságra kötelez" - fogalmazott Sassoli.



Aláhúzta, hogy az uniós parlament a szigorú intézkedések ellenére folytatja törvényhozási és költségvetési munkáját, valamint belső szervezeti működését. Mindez lehetővé teszi azt is, hogy a parlament megfelelő intézkedésekről szavazhasson a koronavírus-járvány kezelésének következő lépéseiről.



Az EP elnöke a múlt héten úgy döntött, hogy az uniós parlament orvosi szolgálatának jelentése alapján az e heti plenáris ülést nem Strasbourgban, hanem Brüsszelben tartják meg. Sassoli hétfőn azt jelentette be, hogy a koronavírus-járvány kockázatai miatt az EP rövidített plenáris ülést tart. Ennek értelmében a hétfőn megnyitott ülés kedden folytatódik, és azon kizárólag a legfontosabb ügyeket, a koronavírus-járványt, a görög-török határon kialakult migrációs helyzetet, illetve a következő többéves költségvetési keret kérdését vitatják meg. A szerdai és a csütörtöki ülésnap elmarad.



Belgiumban eddig 239-en fertőződtek meg a koronavírustól, amely Kínából indult ki.