Járvány

Koronavírus - Több mint ötven új fertőzött Hollandiában, több ezer gyermek nem mehetett iskolába

Az új fertőzések száma ugyan kevesebb, mint a hétvégén volt, de több mint 4000 gyermek nem mehetett iskolába, miután az észak-brabanti régió oktatási intézményeiben több oktató megbetegedett. 2020.03.10 07:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ötvenhat új esettel 322-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Hollandiában - olvasható a holland közegészségügyi hivatal hétfői közleményében.



Az új fertőzések száma ugyan kevesebb, mint a hétvégén volt, de több mint 4000 gyermek nem mehetett iskolába, miután az észak-brabanti régió oktatási intézményeiben több oktató megbetegedett.



Mark Rutte holland miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy a holland gazdaság képes ellenállni a káros hatásoknak.



"Kormányunk prioritása most a közegészségügy. Ha a gazdaság helyzetét vizsgáljuk, elmondhatjuk, hogy nincs ok az aggodalomra. Alacsony munkanélküliséggel és államadóssággal, költségvetési többletünkkel ki fogjuk védeni a csapásokat" - mondta.



Hollandiában eddig két ember halt koronavírus okozta fertőzés miatt.



Belgiumban a közegészségügyi hivatal szerint - a hétfőn bejelentett 39 új esettel - 239-re emelkedett a fertőzöttek száma, miközben egy előzőleg fertőzéssel kezelt páciens meggyógyult. A közlemény szerint a vírus terjedésnek mértéke "még mindig csak korlátozott", azonban a belga sajtó hírei szerint megerősített kockázatkezelési intézkedéseket rendeltek el az országban.



Ugyancsak hétfőn a NATO és az Európai Bizottság két munkatársát is fertőzéssel diagnosztizálták. A nemzetközi szervezetek bejelentették, hogy "megtették a szükséges óvintézkedéseket az ott dolgozók érdekében".



Luxemburgban eddig öt fertőzöttet tartanak számon. A valamivel több mint félmillió lakost számláló ország kormánya a több mint 1000 főre tervezett rendezvények elhalasztását javasolja - írja a helyi sajtó.