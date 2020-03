Járvány

Koronavírus - Tovább nőtt a fertőzöttek száma Szlovákiában, több intézményt bezártak

Tovább nőtt Szlovákiában az új típusú koronavírussal diagnosztizált emberek száma, az egészségügyi tárca válságstábjának hétfőn nyilvánosságra hozott adatai szerint már hét embernél mutatták ki a Covid-19 vírusfertőzést.



A fertőzéssel diagnosztizált két új személy túrócszentmártoni illetve kassai illetőségű - jelentette be hétfőn Peter Pellegrini, a távozó szlovák kormány miniszterelnöke. Elmondta: a fertőzés terjedésének megakadályozása céljából korlátozó intézkedéseket vezetnek be a nyilvános rendezvényekre, az állami szerveknek és az önkormányzatoknak a következő két hét folyamán megtiltják bármilyen sport vagy kulturális rendezvény megtartását.



Peter Pellegrini elmondta azt is, hogy a koronavírus terjedésével összefüggésben elmarad a szombati parlamenti választáson mandátumot szerzett képviselők mandátumainak ünnepélyes átadása is, amit keddre terveztek. Elmondta: keddtől megelőző intézkedéséként az ország összes határátkelőjén egészségügyi vizsgálatokat vezetnek be.



Az egészségügyi tárca válságstábjának hétfői döntése alapján kéthetes karanténra köteleznek minden olyan állampolgárt, aki Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából vagy Iránból tér haza. Az ország nemzetközi repülőterein már több, mint egy hete egészségügyi ellenőrzésnek vetnek alá minden utast.



Hétfőn már az egészségügyi tárca válságstábjának intézkedéseinek bejelentése előtt országszerte sok létesítmény, főleg oktatási intézmények döntöttek úgy, hogy kényszerszünetet tartanak. Elsőként Pozsonyban de később más városokban is úgy döntöttek az önkormányzatok, hogy teljes egészében vagy néhány esetre vonatkozóan ideiglenesen bezárják a hatóságuk alá tartozó kulturális intézményeket és sportcsarnokokat, és több más - a fertőzés terjedésének megelőzését célzó - intézkedést is elrendeltek. Országszerte számos nyilvános rendezvényt mondtak le vagy halasztottak el.



Eddig Szlovákiában több, mint ötszáz laboratóriumi vizsgálat készült, és eddig 7 esetben mutatták ki a fertőzést. Az ország kórházaiban, a büntetésvégrehajtási intézményekben és a szociális intézményekben már több, mint egy hete látogatási tilalom van érvényben. Szlovákiában az első Covid-19 vírusfertőzést múlt hét pénteken, egy Pozsony környéki településen élő 52 éves férfinál mutatták ki, őt és két családtagját jelenleg a Pozsony Kramárei egyetemi kórházban kezelik.