Befejezte hivatalos tevékenységét a brit királyi család képviseletében Harry és Meghan

2020.03.09 18:35 MTI

Harry - II. Erzsébet királynő unokája - és Meghan, vagyis Sussex hercege és hercegnője januárban jelentette be teljesen váratlanul, hogy visszavonul a brit királyi család magas rangú tagjaiként ellátott hivatalos funkcióitól, pénzügyileg függetlenné kíván válni, és ezentúl idejük nagy részét Kanadában töltik.



Nem sokkal később az udvar hivatalosan is közölte, hogy a hercegi házaspár a monarchia hivatalos programjaiban márciustól nem vesz részt, közpénzellátmányban nem részesül, és a királynőt sem képviselhetik hivatalos fórumokon.



Harry és amerikai felesége a jövőben nem használja az Ő Királyi Fensége (His/Her Royal Highness, HRH) titulust sem, amelyre Harry az uralkodó egyenes ági leszármazottjaként, Meghan hercegnő pedig Harry feleségeként tarthatott igényt.



Mindez március 31-én válik hivatalossá, ám a házaspár hétfő délután teljesítette utolsó hivatalos megjelenési kötelezettségét: mindketten részt vettek a Nemzetközösség napja alkalmából a londoni Westminster-apátságban rendezett nagyszabású ceremónián.



A rendezvényen jelen volt II. Erzsébet királynő, a Nemzetközösség vezetője, aki hamarosan 94. születésnapját ünnepli, valamint Károly trónörökös, Harry édesapja és Vilmos herceg, Harry bátyja, aki majdan szintén az Egyesült Királyság uralkodója lesz.



Harry és Meghan a hétfői londoni ceremónia után hamarosan visszautazik Kanadába és a jövőben valószínűleg csak szórványosan lesz látható a nagyközönség számára, bár udvari illetékesek szerint ezután is gyakran megfordulnak majd az Egyesült Királyságban.