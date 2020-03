Maláj utasszállító

Megkezdődött a Kelet-Ukrajna felett elkövetett támadás tárgyalása Hollandiában

A négy vádlott nincs jelen a tárgyaláson, a holland jogrend azonban lehetővé teszi, hogy a pert távollétükben is folytassák.

A vádlottak távollétében, holland jog szerint kezdődött meg hétfőn a hollandiai Schiphol bíróságán a maláj légitársaság MH17-es járatszámú repülőgépe elleni hat évvel ezelőtti támadás tárgyalása.



A négy vádlott, az orosz Igor Girkin, Szergej Dubinszkij és Oleg Pulatov, valamint az ukrán Leonyid Harcsenko nincs jelen a tárgyaláson, a holland jogrend azonban lehetővé teszi, hogy a pert távollétükben is folytassák.



A Malaysia Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó repülőgépét 2014. július 17-én Kelet-Ukrajna felett érte rakétatalálat. A pilótafülke mellett felrobbant rakéta szilánkjainak ezrei fúrták át a Boeing típusú gépet, amely a levegőben darabokra tört és lezuhant. A tragédiában a fedélzeten tartózkodó mind a 298 utas - köztük 196 holland és 27 ausztrál -, valamint a legénység életét veszette.



Az ügyben eljáró, holland vezetésű - holland, ausztrál, maláj, ukrán és belga összetételű - nemzetközi nyomozócsoport 2019 júniusában azt közölte, hogy a gyanúsítottak a gépet megsemmisítő, mozgatható föld-levegő rakéta telepítésében vettek részt.



Tájékoztatásuk szerint Girkin, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) korábbi ezredese 2014 nyarán az ukrajnai szakadár "Donyecki Népköztársaság" (DNR) "védelmi minisztereként" szolgált. Dubinszkij a DNR katonai hírszerző ügynökségének vezetője volt, Pulatov az ügynökség egyik alosztályát irányította, az ukrán Harcsenko pedig a felderítő osztag vezetője volt.



A nyomozócsoport 2016 őszén közzétett jelentésében azt közölte, hogy a repülőgépet megsemmisítő rakéta nem sokkal a támadás előtt érkezett Kelet-Ukrajnába Oroszországból, ahová a Boeing 777-es lelövése után a kilövőállást vissza is vitték.



A katasztrófák vizsgálatában illetékes holland hatóság (biztonsági tanács) azt állapította meg, hogy a repülőgépet egy földi telepítésű, BUK típusú légelhárító rakétával lőtték le, amelyet feltételezhetően a szakadárok területéről - Pervomajszk település mellől - indítottak. A támadást előkészítő és elkövető mintegy száz további gyanúsított kilétére is bizonyítékok állnak a nemzetközi vizsgálóbizottság rendelkezésre, ugyanakkor az még nem tisztázott, hogy parancsra hajtották-e végre a támadást, vagy önállóan cselekedtek - tették hozzá.



Oroszország mindvégig tagadta, hogy köze volt a gép lelövéséhez.